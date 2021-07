KAROL KRUPA: - Zawody według mnie bardzo udane, oba nasze samochody przejechały bezawaryjnie do mety ze świetnymi wynikami. Sobotni dzień udało mi się ukończyć na 3 miejscu w gr 2 i 8 w klasyfikacji generalnej.Na niedzielę mocno poszaleliśmy z ustawieniami samochodu i był to strzał w dziesiątkę, pogoda była dość loteryjna, jednak trafiliśmy z oponami. Udało się przyspieszyć o 1 sek na kilometrze i uplasować się na 4 miejscu w klasyfikacji generalnej samochodów z dachem tuż przed bardzo utalentowanym, młodym Piotrem Parysem, jak również Mariuszem Stecem i Waldemarem Kluzą. Pomimo nauki samochodu i nieustannej pracy przy ustawieniach występ w Limanowej zaliczam do jednego z najbardziej udanych ze wszystkich moich startów i mam nadzieję, że pech minął i uda nam się utrzymać tak dobre tempo do końca sezonu.Widzimy się już niebawem w Sopocie !

SZYMON PIĘKOŚ: - Jestem bardzo zadowolony z całego weekendu. Najbardziej cieszy mnie to, że oba samochody są na mecie, z bardzo dobrymi wynikami. Ja zająłem dziś (niedziela przyp. red.), tak samo jak wczoraj 2 miejsce w klasie 3a co mnie na ten moment bardzo satysfakcjonuje, ponieważ kolega Parys na dzień dzisiejszy jest poza zasięgiem, ale cieszę się, że wyprzedziłem Sebastiana Steca, Kubę Ulanowskiego którzy też pokazują naprawdę szybką jazdę, dzięki czemu jest się z kim ścigać. Miałem trochę szczęścia na tych zawodach, bo na ostatnim podjeździe wyścigowym, na mecie wpadł mi hamulec w podłogę, trochę się przestraszyłem. Szczęście w nieszczęściu, był to ostatni podjazd wyścigowy, teraz popatrzymy co się dokładnie stało, prawdopodobnie zagotowałem płyn hamulcowy. Przed sopotem na pewno musimy to dokładnie sprawdzić i przygotować chłodzenie układu. Musimy też zwrócić uwagę na chłodzenie silnika, ponieważ w dalszym ciągu się przegrzewa.

WALDEMAR KLUZA: - Zdecydowanie nie tak wyobrażałem sobie powrót do Limanowej. To był weekend trudny dla całego naszego zespołu i to w wielu aspektach. Po udanej sobocie, z dużymi nadziejami czekałem na kolejny dzień. Problemy z napędami wróciły i tak naprawdę niedziela była dla nas stracona. Do Sopotu pojedziemy już nie jako liderzy, ale po to by odrabiać straty w klasyfikacji, ale co zrobić, taki bywa sport. To był gorszy moment, ale najważniejsze teraz to szybko się z tego podnieść. Szczerze, to chciałbym jak najszybciej zostawić za sobą ten weekend i skupić się na Sopocie, ale bardzo się cieszę, że mogłem tu wrócić. Atmosfera, rywalizacja i poziom organizacyjny był na najwyższym poziomie, a organizator zasługuje na ogromne brawa. Na osłodę pozostaje nam puchar za drugi stopień podium w klasie 1 FIA EHC i oczywiście niesamowity wynik, jaki wywalczył Grzegorz. To jeden z jego największych sportowych sukcesów i dumny jestem, że stało się to właśnie tutaj, tak blisko naszego domu i wśród naszych kibiców.W imieniu całego zespołu i naszych partnerów - ROWE Motor Oil, Stalco, Jania Construction, GT-Bergmann, AutoCzesciValdi.pl, Primo, Profiko i 4turbo, dziękujemy za wyjątkową atmosferę i wszystkie mocno zaciśnięte kciuki.

GRZEGORZ KLUZA: - W pierwszym momencie, ciężko było mi uwierzyć w to, co zobaczyłem na tablicy niedzielnych wyników. Tak naprawdę, po sobotniej awarii, wróciliśmy do walki z dalekiej podróży, ale za to z pięknym efektem. W niedzielę wszystko układało się po naszej myśli. Clio spisywało się świetnie, a jazda dała niesamowitą przyjemność. Szkoda tej przygody, bo myślę, że mogłem powalczyć nawet o wygranie podjazdu w 5B, ale udane ratowanie cieszy mnie chyba bardziej.Czuje się coraz pewniej w samochodzie i po tym weekendzie wiem, że idziemy z rozwojem w dobrą stronę. Cieszę się, że w tak mocnej obsadzie, naszym zespołowym Clio mogę walczyć z dużo nowszymi i mocniejszymi konstrukcjami, a najwyższe miejsca są w naszym zasięgu. Przed Sopotem, taka pozytywna dawka energii jest bardzo ważna. Dziękuje zespołowi za całą pracę, ekipie High-Tec i „Doktorowi” Karolowi Krupie, za pomoc w tym trudnym momencie, bo bez ich wysiłków nie było by szansy na ten wynik. Kibicom dziękuje za niesamowitą atmosferę – to było coś niesamowitego.

