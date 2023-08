WALDEMAR KLUZA: - W kalendarzu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski mamy kilka naprawdę kultowych tras, a ta w Banovcach zdecydowanie należy do czołówki. To duże wyróżnienie stanąć tutaj na najwyższym podium i właśnie z takim uczuciem chcemy w niedzielę wrócić do Wieliczki. Przez dwie dekady obecności Autopola Jankov Vrsok w GSMP miałem wiele okazji by tu zdobywać punkty, ale ten najważniejszy weekend dopiero przede mną. Wróciłem do GSMP by walczyć o mistrzostwo i każdym kolejnym weekendem cały zespół jest bliżej celu. Nie mogę się doczekać pierwszego podjazdu, bo wszystko jeszcze mocniej motywuje. To nie będzie łatwy start, ale cały zespół da z siebie wszystko, żeby zdobyć tu komplet cennych punktów. Bardzo będziemy potrzebować dopingu kibiców, ale odwdzięczymy się szybką jazdą. Trzymajcie kciuki!

GRZEGORZ KLUZA: - Grand Prix Sopot-Gdynia dał nam cenne punkty, ale pozostawił też duży niedosyt, który teraz trzeba przekuć na podwójne zwycięstwo. Walka w naszej klasie jest na tyle wyrównana, że musimy zabrać stąd podwójne zwycięstwo. To nie pora na kalkulowanie punktów, ale na pełen atak i z takim nastawieniem stanę na starcie. Wiem, że taki wynik jest w naszym zasięgu, ale do trasy w Banovcach trzeba podejść z dużym respektem. Zwłaszcza jeśli do rywalizacji znów włączy się pogoda. Lekko na pewno nie będzie, ale na pewno widowiskowo. Zapraszam Was wszystkich do śledzenia słowackich rund GSMP.

ROMAN BARAN: - Roman Baran: Przed nami jedna z najciekawszych tras GSMP oraz okazja by znów zmierzyć się w międzynarodowym gronie. Dobrze znów stanąć na starcie w Banovcach, bo zawsze panuje to doskonała atmosfera. Słowaccy kibicie dopingują nas równie mocno, jak Polacy, którzy też chętnie przyjeżdżają na trasę Jankov Vrsok. Startuje mocno zmotywowany, ponieważ w ten weekend ważny będzie każdy wywalczony punkt. Będzie ciężko powalczyć o tegoroczne podium, ale na pewno nie składamy broni. Klasyfikacja generalna to nie jedyny cel na ten start, ponieważ cały czas musimy pilnować wyników w grupie i klasie. Połączone rundy mistrzostw Polski, mistrzostw Słowacji i mistrzostw Europy Strefy Centralnej, to najlepsza zapowiedź sportowych emocji. Szybka, kręta i mocno nachylona trasa nie raz pokazała swoje wymagające oblicze i przywitała deszczową pogodą. Już nie mogę się doczekać pierwszego podjazdu!

informacja prasowa

Grand Prix Sopot - Gdynia 2023