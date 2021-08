ROMAN BARAN: - Mieliśmy moment krótkiego oddechu od sportowej rywalizacji, ale z zespołem spędziliśmy ten czas w wyjątkowy sposób. Świętując wspólnie z Automobilklubem Rzeszowskim jubileusz 30. edycji Rajdu Rzeszowskiego – w którym kolejny rok z rzędu mogliśmy się pojawić w jeździe pokazowej na odcinku miejskim. Naładowaliśmy więc serca pozytywną energią i z tym większą chęcią wracamy do GSMP. Powrót zapowiada się ciekawie i to nie tylko ze względu na lokalizację trasy 24. Grand Prix Sopot – Gdynia, ale także na zwiększone grono rywali w 3B. Myślę, że Michał Sowa za kierownicą Fiesty ze stajni Stec Motorsport, będzie trudnym rywalem, ale to dobrze dla całego widowiska. Wszystkie wygrane z dotychczasowych rund dają nam zapas punktowy, ale nie zmienia to naszego planu na najbliższy weekend. Chcemy stanąć na najwyższym stopniu podium, więc trzymajcie mocno kciuki! Do zobaczenia w Sopocie.

MICHAŁ RATAJCZYK: - To już dziś, w Daftracing rozpoczynamy kolejne wyścigowe wyzwanie. Wyzwanie, na które czekam szczególnie mocno, dlatego że bardzo dobrze się czuje na trasie w Sopocie. Mocno rajdowa, krótka, wyjątkowo wymagająca precyzji i odwagi. Te warunki trzeba naprawdę lubić, ale mnie osobiście bardzo pasują. Wynik z Limanowej dał nam mocny zastrzyk pozytywnej energii, więc idziemy za ciosem. Cały czas pracujemy nad samochodem i dużo tego czasu poświęciliśmy na testy. Teraz samochód spisuje się genialnie. W 24. Grand Prix Sopot – Gdynia, stawi się cała czołowa piątka, a walka o tytuł rozkręciła się na dobre. Każdy z nas będzie chciał zabrać stąd komplet punktów, więc szykuje się piękna rywalizacja. Jestem naprawdę ciekawy tej walki i już nie mogę doczekać się pierwszego podjazdu. Dziękuje całemu zespołowi i wszystkim partnerom: Daftcode, MPBS - tuleje poliuretanowe, Moderntech, 7MOTORSPORT, KTL Transport i Logistyka, KASZYŃSKI Transport, Myjnia.pro oraz Automobilklub Królewski – że znów mogę tutaj stanąć do rywalizacji. Trzymajcie kciuki - Forza Daftracing.

informacja prasowa