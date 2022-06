Wypowiedzi kierowców przez zawodami:

ROMAN BARAN: - Inauguracja sezonu w Korczynie nie mogła nam przynieść lepszego otwarcia i to mocno dopinguje nas na najbliższy weekend. Weekend, który zdecydowanie nie będzie należał do łatwych. Trasa w Siennej zawsze wzbudzała duże emocje i to się nie zmieniło, mimo że wyścig zniknął na dłuższy czas z kalendarza. Pięknie położona i z ciekawą konfiguracją, ale jednocześnie trudna technicznie i nie wybaczająca błędów. To będzie duże wyzwanie, ale cieszę się z powrotu w te okolice. Tym weekendem wyścigowym poszerzamy grono partnerów, dzięki którym mogę w sporcie cały czas się rozwijać. Cieszę się, że kolejna firma z okolic Rzeszowa pojawi się na naszym Mitsubishi i angażuje się w wyścigi górskie. Dla mnie zawsze cenne było to, by promować mój region, dlatego to tym większe wyróżnienie, że NTB Profesjonalny styropian obdarzyło cały zespół zaufaniem. Celujemy w podwójne zwycięstwo i ruszamy do tego zadania jeszcze mocniejsi. Zapraszam wszystkich serdecznie na Wyścig Górski Stronie Śląskie - Czarna Góra. Trzymajcie kciuki!

