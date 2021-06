ROMAN BARAN: - Weekend w Magurze Małastowskiej kosztował nas dużo stresów, ale mocno wierzę w to, że limit naszego pecha właśnie wtedy się wyczerpał. Mamy komplet zwycięstw i wyraźnie prowadzimy w klasie, więc w 100% zrealizowaliśmy plan. Teraz czeka na nas kolejne wyzwanie, na jednej z najciekawszych tras. To świetna wiadomość, że zawody w Czarnej Górze wracają do kalendarza. Mamy stąd różne wspomnienia, ale zmierzyć się z nią to zawsze ogromna przyjemność. Bardzo się cieszę, że dzięki naszym partnerom, znów możemy podjąć to wyzwanie. Zobaczymy, jakie warunki zgotuje nam pogoda, która w tym regionie potrafi zaskakiwać, ale bez względu na aurę, szykuje się nam piękny weekend. W imieniu całego zespołu, zapraszam serdecznie do spędzenia soboty i niedzieli z Wyścigiem Górskim Czarna Góra, osobiście lub za pośrednictwem Internetu. Liczę na gorący doping.

WALDEMAR KLUZA: - Początek sezonu 2021 dla nas nie należał do najłatwiejszych, ale tym mocniej cieszą wyniki. Równa i konsekwentna jazda dała efekty w klasyfikacji sezonu. Przyjeżdżamy do Czarnej Góry, jako liderzy, więc będziemy musieli odpierać ataki. Dla nas celem jest powtórzenie wyniku z 2014 roku i najwyższy stopień podium. 2770 metrów długości, sprawia że trasa w Czarnej Górze jest najkrótsza w całym tegorocznym kalendarzu, ale równocześnie należy do grona najciekawszych. Aż 22 zakręty i najwyższy w Polsce średni wznios, na poziomie 7,3% - sprawia, że ta trasa jest wręcz stworzona do rywalizacji sportowej. Margines błędu jest tutaj minimalny, więc zawsze jest to duże wyzwanie. W tym roku pogoda powinna być dużo lepsza, niż ta jaką pamiętamy z 2019, a to będzie sprzyjać kręceniu wyśrubowanych czasów. Śledzenie wyników Alana będzie kolejną dawką emocji. Kiedyś to on jeździł z nami na wyścigi i stał na linii startu. Najmocniej trzymał kciuki, ale był też najsurowszym kibicem. Jestem dumny, że kontynuuje rodzinną tradycję i robi to z taką pasją. Ciężko pracuje i jest naprawdę twardym zawodnikiem, więc w zaciętej walce na kartingach osiąga coraz lepsze wyniki. Nawzajem się motywujemy, a w ten weekend będzie to szczególnie ważne. Zapraszam wszystkich do kibicowania i trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia na trasie.

