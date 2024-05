ROMAN BARAN: - Za nami ciekawy i emocjonujący początek sezonu w Kielcach, ale myślę, że to na weekend w Korczynie wszyscy czekamy z niecierpliwością. Trasa Wyścigu Górskiego Prządki, piękna i widowiskowa, ale równie techniczna i wymagająca najwyższych umiejętności, w pełni zasługuje na miano kultowej w GSMP. W tym roku, dzięki staraniom władz i przywrócona do ponad 4,5 km, więc będzie jeszcze ciekawiej. Stajemy do rywalizacji w czterech cyklach, więc poziom trudności mocno poszedł w górę, ale jesteśmy dobrze przygotowani, żeby zmierzyć się także z gośćmi z zagranicy. W Kielcach podium „generalki” było blisko i teraz postaramy się być jeszcze bardziej konkurencyjni – zwłaszcza, że dla naszego zespołu to start przed własnymi kibicami. To jedna z najbliżej położonych tras od Rzeszowa, więc czuję się tutaj, jak w domu. Mocno liczę na doping naszych przyjaciół i że niezależnie od pogody – do Korczyny tradycyjnie zjadą tłumy kibiców. Postaram się jak najlepiej odwdzięczyć szybką i skuteczną jazdą. W imieniu całego zespołu, zapraszam na wyścigowe święto do Korczyny!

Grzegorz Kluza, Renault Clio Autor zdjęcia: Jakub Rozmus

GRZEGORZ KLUZA: - Wyścig w Kielcach pozostawił duży sportowy niedosyt, więc tym mocniej czekam na kolejny start w Korczynie – wyjątkowo trudnej technicznie, ale też jednej z moich ulubionych tras. Poprzedni sezon, zainaugurowany właśnie na Wyścigu Górskim Prządki, rozpoczęliśmy z bogatszym dorobkiem punktowym, ale mocno liczę, że właśnie tutaj wrócimy we właściwym stylu. Wiem, jak smakuje podium wywalczone w Korczynie i plan na weekend jest jeden – by znów poczuć te emocje. Nie będzie łatwo, bo mamy szybkich kierowców w klasie, którzy teraz mogą być jeszcze mocniejsi, ale nastrój w zespole jest bojowy i nastawiamy się na walkę. Zobaczymy, co przyniesie pogoda, ale jesteśmy gotowi na różne scenariusze, najważniejsze, żeby warunki były równe dla wszystkich. Punkty zabrane z rund w Prządkach będą dla nas jeszcze cenniejsze, ale równie ważna będzie przyjemność z jazdy. Lubię konfigurację trasy i atmosferę, jaką tworzą kibice w Korczynie, więc czas najwyższy przeżyć tu kolejną przygodę. Dziękuje naszym partnerom, że znów możemy tutaj startować. Do zobaczenia w parku serwisowym i widzimy się na trasie!

Maciej Hawro, Honda Integra Autor zdjęcia: Jakub Rozmus

MACIEJ HAWRO: - Przede mną dużo trudniejsze wyzwanie, niż to w Kielcach, ale już nie mogę się doczekać startu w Korczynie. Ponad 30 rywali w samej stawce FWD, a każdy z nich będzie wymagającym przeciwnikiem na tej trasie. Trasie, która sama w sobie będzie największym rywalem, na tych technicznych i bardzo szybkich partiach – które nie wybaczają błędów. Większość stawki ma duże doświadczenie na tej kultowej trasie, którego mnie niestety brakuje, ale postaram się jak najlepiej stawić im czoła. Zwłaszcza, że traktuje ten wyścig, jako swój domowy, a to tym mocniej nakręca do walki. Priorytetem jest oczywiście kategoria samochodów z napędem na przód i walka o podium, ale postanowiliśmy skorzystać z szansy porównania się z zawodnikami z zagranicy. Składy i klasy trochę inaczej poukładane niż w mistrzostwach Polski, więc czeka nas bezpośredni pojedynek w różnym gronie rywali i cenne trofea – co czyni ten start jeszcze ciekawszym. Do tego wszystkiego, dużo moich znajomych ma szansę śledzić wyścig osobiście, więc w zespole czeka na nas naprawdę ciekawy weekend.

informacja prasowa