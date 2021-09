MICHAŁ RATAJCZYK: - Przed nami finał i najważniejszy wyścigowy weekend sezonu 2021, który rozstrzygnie walkę o Mistrzostwo Polski. Przyjeżdżamy do Korczyny z ogromną chęcią ścigania i walki z Danielem, do ostatniego metra trasy. W Lancerze pojawiło się kilka zmian, które mam nadzieje, że jeszcze zwiększą konkurencyjność samochodu. Szykujemy się na naprawdę trudny pojedynek, zwłaszcza że prognozy zapowiadają bardzo zmienne warunki. Trasa w Korczynie zdążyła do tej pory pokazać nam różne oblicza swojej gościnności, od podwójnego zwycięstwa w sezonie 2018, po awarie silnika. Liczę, że w tym roku będzie nam przychylna, ale zobaczymy co przyniesie weekend. Bardzo się cieszę, że w stawce Wyścigu Prządki pojawimy się wspólnie z Jędrzejem Szcześniakiem, nie tylko moim zespołowym partnerem, ale przede wszystkim przyjacielem i że będę mógł liczyć na jego wsparcie. Tak samo, jak na mocno zaciśnięte kciuki kibiców, którym tym startem chciałbym podziękować, za cały sezon. Dziękuje również partnerom: Daftcode, MPBS - tuleje poliuretanowe, Moderntech, 7MOTORSPORT, KTL Transport i Logistyka, KASZYŃSKI Transport, Myjnia.pro oraz Automobilklub Królewski – ponieważ bez ich zaangażowania, nie stałbym teraz przed szansą na mistrzostwo Polski. Do zobaczenia w weekend na trasie w Korczynie i już teraz, wspólnie z Jędrzejem zapraszamy Was do śledzenia rywalizacji w wyścigu Masters w portugalskiej Bradze (8-10 października), gdzie wspólnie będziemy bronić polskich barw, w jedynym na świecie pojedynku narodów w wyścigach górskich.

JĘDRZEJ SZCZEŚNIAK: - W ten weekend wszyscy w zespole trzymamy kciuki za Michała i mocno wierzymy w to, że po raz drugi w karierze sięgnie po tytuł. Cieszy mnie to, tym bardziej że sam wracam do ścigania i to dodatkowo w wyścigach górskich. Startuje w cyklu nieregularnie, ale zawsze sprawia mi to ogromną przyjemność dlatego, że nigdzie indziej nie ma takiej sportowej atmosfery i pięknych tras. Emocje są tym większe, że czeka na mnie podwójny debiut w Korczynie. Nigdy wcześniej tutaj nie startowałem, a Lamborghini Huracan Super Trofeo miałem okazję tylko testować na torze. Będzie to także okazja do przygotowania się do startu w FIA Hill Climb Masters w Bradze. Wszystkimi siłami skupiamy się na wyzwaniu, jakie czeka na zespół w Korczynie. Dawno w GSMP nie było tak wyrównanego sezonu i walki, więc ten weekend na pewno zapisze się w historii – historii, w którą nasz zespół już ma ogromny wkład. Pora by zrobić ten najważniejszy krok. Trzymajcie kciuki za Michała, Daftracing i 7MOTORSPORT!

WOJCIECH SUBOCZ: - Wydaje się, że jeszcze tak niedawno przygotowywaliśmy się do inauguracji w Bieszczadach, a przed nami finał w Korczynie. Szybko ten czas minął, ale zapamiętamy sezon bardzo pozytywnie. Powrót po przerwie nie był łatwy, ale z całym zespołem wykonaliśmy dobrą pracę. Nie wszystkie czasy udało nam się poprawić w tym sezonie, ale z każdego startu wyciągnęliśmy ważne wnioski i wiemy, co nadal możemy poprawiać. Żałuję, że zabrakło pojedynków z Jackiem Madziarą, ale liczę na to, że jeszcze to nadrobimy. W Banovcach przypieczętowaliśmy tytuł, ale nie mogło nas zabraknąć w wielkim finale w Korczynie. Mam nadzieję, że kibice mocno przywitają powrót Tomka. Z Myszkier Motorsport, wspólnie pracowaliśmy na wyniki, więc również razem, będziemy świętować w Korczynie. Ja z ciekawością, spojrzę na ten weekend z perspektywy kibica i członka zespołu. To będzie cenne doświadczenie.

TOMASZ MYSZKIER: - Pomysł, na zamianę ról w zespole wyszedł od Wojtka, na kilka dni po wyścigu w Banovcach i wiem, że bardzo bym żałował, gdybym nie skorzystał z tej szansy. Do tej pory emocjonowaliśmy się w serwisie, albo na linii startu, mocno trzymając kciuki, więc to będzie ciekawa odmiana. Po startach Skodą, cieszę się na powrót za kierownicę samochodu z napędem na tył, zwłaszcza na tak ciekawej trasie, jak Wyścig Górski Prządki. Dam z siebie wszystko, chociaż po takiej przerwie od regularnych startów, nie nastawiam się w ten weekend na walkę o wynik. Przede wszystkim chodzi o to by podziękować kibicom i czerpać z jazdy, jak najwięcej przyjemności. Szykują się piękne emocje, więc razem z Wojtkiem Suboczem, z marką Veco i całym składem Myszkier Motorsport, zapraszam do spędzenia weekendu z 18. Wyścigiem Górskim Prządki.

informacja prasowa

