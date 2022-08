Możliwość zaprezentowania swoich aut i umiejętności w środku sezonu wakacyjnego, w najbardziej obleganej przez turystów miejscowości w Polsce, rekompensuje trudy dotarcia na wybrzeże (większość kierowców startujących w GSMP pochodzi z południa kraju). Licząca 3050 metrów trasa jest trudna technicznie i wymaga od kierowców maksymalnej koncentracji.

Do Automobilklubu Orski napłynęły zgłoszenia całej krajowej czołówki kierowców: to w Sopocie zaczną się rozstrzygać główne klasyfikacje sezonu GSMP.

Jubileuszowe zawody odbędą się w dniach 12-14 sierpnia, piątek poświęcony będzie odbiorowi administracyjnemu oraz dostępnemu dla kibiców technicznemu Badaniu Kontrolnemu. Wszystko odbędzie się na parkingu pod Ergo Areną, skąd o godz. 19.30 kawalkada samochodów wyścigowych i zabytkowych, w jubileuszowej kolumnie wyruszy ulicami dolnego Sopotu w kierunku Parku Serwisowego, tradycyjnie zlokalizowanego na ul. Jacka Malczewskiego.

- Cieszę się, że Sopot i Trójmiasto już po raz 25-ty staną się nie tylko wakacyjną, ale i motoryzacyjno-sportową stolicą Polski gdzie rozegrają się kolejne rundy Mistrzostw Polski w Wyścigach Górskich - powiedział Lech Orski. - Jubileusz zmusza do krótkiej refleksji. Przez ponad 25 lat sam startowałem w rajdach samochodowych i podczas jednej z eliminacji Rajdowych Mistrzostw Europy, niemiecki rajdowiec przekonał mnie, że warto brać udział w wyścigach górskich bo one uczą pełnej koncentracji i „ataku” od samego początku odcinka wyścigowego. I tak w roku 1987 zdobyłem tytuł Mistrza Polski w rajdach samochodowych za M. Bublewiczem, ale przy okazji również tytuły Mistrza Polski w Wyścigach Samochodowych i Mistrza Polski w Wyścigach Górskich i tak właśnie od roku 1998, po weryfikacji sopocko-gdyńskiej trasy z zawodnika przerodziłem się w działacza-organizatora, co na szczęście trwa do obecnego jubileuszu i organizacji po raz 25-ty Mistrzostw Polski w Sopocie.

- Jest to specyficzna jak dla nadmorskiego kurortu dyscyplina sportu. Inne wyścigi górskie odbywają się na południu Polski z dala od dużych aglomeracji. Tutaj jest Trójmiasto i Sopot, Monte Carlo skrojone na warunki polskie, a nasze zawody już po raz 25 przyciągną najlepszych polskich kierowców. Wierzymy, że jak zawsze kibice tłumnie ich będą dopingować - dodał. - Liczymy na frekwencję zarówno motomaniaków, wczasowiczów, jak i mieszkańców Trójmiasta, którzy chcą spędzić weekend w ciekawy sposób. Na pewno najmocniejsze i najszybsze samochody przyciągną wielu mężczyzn, ale liczę również na panie, które coraz częściej interesują się motoryzacją. Pragnę podziękować za wsparcie zawodów przez miasto Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasto Gdynia, firmę Lellek prowadzącą Centrum Porsche Sopot, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

→ Zobacz co działo się podczas Grand Prix Sopot Gdynia 2021

W galerii sław nadmorskich wyścigów znalazło się 20 kierowców, którzy stawali w Sopocie na najwyższym stopniu podium. Absolutnym rekordzistą jest Mariusz Stec, który od 2003 wygrywał tu aż 13 razy, 5 razy zwyciężał Rafał Grzesiński a 4 razy Tadeusz Myszkier, zawodnik Automobilklubu Orski, wielokrotny mistrz Polski w wyścigach torowych.

3 x wygrywali: Michał Ratajczyk i Paweł Dytko

2x wygrywali: Tomasz Myszkier, Robert Kus, Waldemar Kluza, Rafał Podolski, Andrzej Szepieniec,

Po jednym zwycięstwie odnosili: Andrzej Dziurka, Mirosław Krachulec, Mariusz Małyszczycki, Aleksander Michałowski, Mariusz Małyszczycki, Tomasz Nagórski, Igor Drotar, Andrzej Stawiarski.

Pamiętać trzeba jeszcze o jednej osobie, kojarzonej z sopockimi wyścigami: Krzysztofie „Szaya” Szaykowskim, legendarnym komentatorze sportu samochodowego, który ze swojego stanowiska na rondzie w Brodwinie wzbudzał wśród kibiców i mieszkańców okolicznych bloków ogromne emocje.

Dla kibiców przygotowano nie lada gratkę: możliwość przejechania trasy wyścigu na fotelu pilota auta rajdowego w ramach Race Taxi: zebrane środki wspomogą rehabilitację Michała „Hołka” Grudzińskiego - zawodnika poszkodowanego w wypadku podczas rajdu.

Kto wygra jubileuszowy wyścig, będący 11 i 12 rundami GSMP?

Po 10 rundach na czele klasyfikacji generalnej cyklu w Kat. 1 (auta z nadwoziem zamkniętym) znajduje się, z dorobkiem 142 pkt. Karol Krupa (Skoda Fabia), wyprzedzając Dubaia (Mitsubishi Lancer Berg Monster, 129 pkt.) i Sebastiana Steca (Ford Fiesta, 113 pkt.). W Klasyfikacji Narodowej (samochody z utraconą homologacją międzynarodową) pewnym mistrzowskiego tytułu jest już Janusz Jania (Honda Integra, 216 pkt), za jego plecami o kolejność na podium walczą najmłodszy w stawce, 16-letni Leon Zardzewiały (Honda Civic, 104 pkt.) i Dominik Ziobro (Renault Clio, 98 pkt.).

informacja prasowa

Video: Grand Prix Sopot Gdynia GSMP 2021