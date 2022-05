Na liście startowej znalazło się 72 kierowców, którzy mieli do przejechania dwa podjazdy treningowe i dwa wyścigowe, na liczącej 3820 metrów trasie, ze startem w Korczynie.

Już w pierwszym podjeździe treningowym Tomasz Myszkier zdemolował swoją Skodę Fabię WRC, na szczęście wyszedł z groźnie wyglądającego wypadku bez obrażeń.

Podczas pierwszego podjazdu na trasie pojawiła się czerwona flaga: kierowca Hondy Civic uderzył niegroźnie w barierę energochłonną; widząc kolizję, sędziowie stojący obok na specjalnej platformie, zeskoczyli na ziemię. Jedna z osób zrobiła to tak nieszczęśliwie, że została przewieziona do kontroli do pobliskiego szpitala.

Pasjonującą walkę stoczyli ubiegłoroczny zdobywca pucharu FIA IHC w kat. 2 Sebastien Petit, II wicemistrz Europy FIA EHC w kat. 2 Dubai (Mitsubishi Lancer Bergmonster), Petr Vitek (Osela PA 30 ) i Karol Krupa (Skoda Fabia). Rewelacyjnie pojechał Petit (Nova NP. 01-2), bijąc z czasem 1:33,217 rekord trasy. Średnia prędkość Francuza wyniosła 148 km/h. Drugiego Dubai’a i trzeciego Vitka dzieliło zaledwie 0,0051 sekundy.

Drugi podjazd wyścigowy, tym razem bez zdarzeń, wygrał Petit, drugi czas zanotował Vitek, na miejscu trzecim dojechał Dubai.

W klasyfikacji generalnej pierwszej rundy FIA IHC zwyciężył, z łącznym czasem 03:06,405 Sebastien Petit, na miejscu drugim, ze stratą 4,355s sklasyfikowano Petra Vitka, na trzecim stopniu podium stanął Dubai, któremu do czeskiego kierowcy zabrakło zaledwie 0,195 sekundy.

II rundę GSMP wygrał Karol Krupa, wyprzedzając Dubai’a i Sebastiana Steca (Ford Fiesta). Identycznie wyglądała pierwsza trójka klasyfikowana w mistrzostwach Słowacji.