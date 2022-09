Ósme tegoroczne podium i drugie zwycięstwo, zapisał na swoje konto Sebastian Stec, który mocno zdominował sobotnią rywalizację. Co najważniejsze, przedłużył swoje szanse na najcenniejsze trofeum GSMP 2022, odrabiając cenne 25 punktów do głównego rywala Karola Krupy. To właśnie ta dwójka wzbudzała największe zainteresowanie przed startem zawodów. Niestety dzisiejszy pojedynek przedwcześnie zakończyła awaria techniczna w Skodzie Fabia CT lidera klasyfikacji generalnej. Rozstrzygnięcie losów tytułu mistrza Polski trzeba odłożyć na jutro, a wszystko teraz w rękach mechaników zespołu BorgWarner.

Zawodnikiem, który dziś najskuteczniej starał się dotrzymać kroku Stecowi, był Jędrzej Szcześniak. Kierowca Lamborghini Huracan wszystkie cztery sobotnie podjazdy ukończył z drugim wynikiem w Kategorii 1 (samochodów z dachem). Strata do lidera to łącznie 3,25 sekundy. W łącznej klasyfikacji, dwójkę Polaków rozdzielił najszybszy ze Słowaków i zwycięzca rywalizacji bolidów - Martin Juhás (Lola B02/50).

Ponad 8 sekund za Jędrzejem Szcześniakiem, a niecałe 1,5 sekundy przed Robertem Sługockim (Mitsubishi Lancer Evo) był dziś Roman Baran (Mitsubishi Lancer Evo), który uzupełnił podium wśród dachów i wygrał klasę 3a. Jego bezpośredni rywal triumfował w 3b. Kolejne pozycje w czołowej dziesiątce zajmowali: Jakub Ulanowski (Ford Fiesta) - zwycięzca klasy 2B oraz Słowacy Peter Ambrúz (Mitsubishi Lancer Evo Ix), Zoltán Lovász (Peugeot 308 Racing Cup) i Michal Žiak (Škoda Fabia R5), których rozdzielił dziewiąty Paweł Wójtowicz (Porsche 944).

Rywalizacja samochodów FWD padła dziś łupem Mateusza Gołka (VW Scirocco), ale z imponującą różnicą 0,012 sekundy nad Grzegorzem Rożalskim (Honda Civic). Trzeci był Paweł Sanecki (Honda Civic). W stawce RWD bezkonkurencyjny okazał się Jędrzej Szcześniak, przed Pawłem Wójtowiczem i Mariuszem Białym (BMW E30 S54).

Wśród samochodów historycznych walczyli Polacy, Słowacy i Czesi, ale zwycięstwo ostatecznie przypadło Wojciechowi Kaszowskiemu (Ford Sierra RS Cosworth) – nieoficjalnemu Mistrzowi Polski GSMP Samochodów Historycznych.

Pełna lista zwycięzców:

Klasyfikacja generalna GSMP: Sebastian Stec (Ford Fiesta)

Klasyfikacja generalna GSMP Historyczne: Wojciech Kaszowski (Ford Sierra RS)

Klasyfikacja generalna Kategoria 2: Martin Juhás (Lola B02/50)

Klasyfikacja generalna Kategoria NAT: Teodor Kocur (Semog Bravo)

Klasyfikacja generalna MMSR: Sebastian Stec (Ford Fiesta)

Klasyfikacja generalna MSR: Martin Juhás (Lola B02/50)

Grupa 1: Sebastian Stec (Ford Fiesta)

Grupa RWD: Jędrzej Szcześniak (Lamborghini Huracan)

Grupa FWD: Mateusz Gołek (VW Scirocco)

Grupa E0: Leon Zardzewiały (Honda Civic)

Klasa 2A: Bartłomiej Madziara (Porsche 991 GT3 Cup)

Klasa 2B: Jakub Ulanowski (Ford Fiesta)

Klasa 3A: Roman Baran (Mitsubishi Lancer Evo)

Klasa 3B: Robert Sługocki (Mitsubishi Lancer Evo)

Klasa 4A: Peter Ambrúz (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Klasa 5A: Grzegorz Rożalski (Honda Civic)

Klasa 5B: Leszek Orzechowski (Seat Ibiza Cupra TDI evo)

Klasa 5C: Milan Pokorný (Hyundai i30)

Klasa E2-2000: Martin Matuška (Tomis 99-04)

Klasa E2-3000: Martin Juhás (Lola B02/50)

