Wracają samochodowe wyścigi górskie

Z powodu epidemii COVID - 19, w tym roku zrezygnowano z popularnego wśród licznych turystów odwiedzających Sopot Badania Kontrolnego na skwerze przy Molo. Piątkowe badanie samochodów (14.08 od godz. 11.30) , przeniesiono na rozległy parking przy Ergo Arena na pograniczu Sopotu i Gdańska (plac Dwóch Miast 1). Tegoroczne BK ma szczególny wymiar: po raz pierwszy sędziowie techniczni Polskiego Związku Motorowego oraz Zawodnicy zmierzą się z tzw. Performance Factor; wprowadzonymi przez FIA nowymi zasadami technicznego kwalifikowania aut do poszczególnych grup.

Zastosowane będą surowe procedury bezpieczeństwa: wszystkie osoby znajdujące się na terenie wyścigu będą musiały mieć założone maseczki bądź tzw. przyłbice, wszystkim będzie mierzona temperatura.

Podobne środki ostrożności stosowane będą podczas treningów i podjazdów wyścigowych 15 i 16 sierpnia. Wyjątkowo zawodów nie poprzedzi odprawa z zawodnikami, wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawodów zostaną przekazane w postaci krótkiego filmu instruktażowego.

Harmonogram zawodów:

14.08 Piątek

11:30 – 20:00 Badanie Kontrolne

15.08 Sobota 1 Runda GSMP

09:30 Podjazd Treningowy 1

30 minut po Podjeździe Treningowym 1, Podjazd Treningowy 2

Bezpośrednio po Podjeździe Treningowym 2 Ceremonia Otwarcia Zawodów ( Rondo, ul. Kolberga, Sopot)

14:00 1 Podjazd Wyścigowy

30 minut po Podjeździe Wyścigowym 1 Podjazd Wyścigowy 2

30 minut po Podjeździe Wyścigowym 2 Ceremonia wręczenia nagród ( Rondo ul. Kolberga, Sopot)

16.08 Niedziela 2 Runda GSMP

08:30 Podjazd Treningowy 1

30 minut po Podjeździe Treningowym 1 Podjazd Treningowy 2

11:30 Podjazd Wyścigowy 1

30 minut po Podjeździe Wyścigowym 1 Podjazd Wyścigowy 2

30 minut po Podjeździe Wyścigowym 2 Ceremonia wręczenia nagród (Rondo, ul. Kolberga, Sopot).

- Wyścig otwiera tegoroczny, mocno ograniczony przez COVID - 19, sezon Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Od początku, jako wieczny optymista, nie wyobrażałem sobie, abym nie miał możliwości w tym roku zorganizowania zawodów, choć ciągle istnieje ogromne niebezpieczeństwo - powiedział Lesław Orski – Dyrektor 23 Grand Prix Sopot - Gdynia. - Sytuacja wymaga od nas wszystkich, także od Zawodników i miłośników sportów motorowych, którzy będą w tym czasie w Sopocie, poważnego traktowania zasad bezpieczeństwa. Noszenie przez wszystkich prawidłowo założonych maseczek na terenie wyścigu to rzecz oczywista, przypominam o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa także we wszystkich miejscach, gdzie gromadzi się większa ilość osób, np. obok trasy wyścigu. Życie w Sopocie normalnieje, odbywa się coraz więcej imprez kulturalnych czy sportowych, ale przyznam, że nasi Goście, turyści i przyjezdni nie do końca stosują zasady bezpieczeństwa; a przecież to od nas wszystkich zależy, jak przetrwamy ten trudny czas.

Nadmorskie zawody rozpoczną sezon GSMP PZM 2020. Kolejne rundy zaplanowano zarówno w Polsce, jak i na Słowacji; dzięki rozwijającej się bliskiej współpracy pomiędzy PZM a SAMŠ. 3 i 4 Runda to Wyścig Górski Pezinok (SVK) 4 – 6 września, następnie kierowcy wrócą do Polski na 17.S Wyścig Górski Prządki (18 – 20 września), sezon powinny zakończyć zawody w Banovcach (Wyścig Jankov Vrsok) w dniach 25 – 27.09.

informacja prasowa