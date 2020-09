Wypowiedzi po 3 i 4 rundzie GSMP 2020

Wypowiedzi po zawodach:

KONRAD BIELA: - Wracamy ze Słowacji w bardzo pozytywnych nastrojach. Przed weekendem było sporo nerwów i walka z czasem przy naprawie skrzyni biegów, ale przebieg rywalizacji w Pezinok – Baba i przyjemność jazdy po słowackiej trasie, wszystko nam zrekompensowało. Niedzielna pogoda i loteria z doborem opon też nie ułatwiała nam zadania, ale zagwarantowało to dodatkowe emocje. Tym razem ominął nas pech i problemy techniczne, więc w 100% mogliśmy się skupić na walce. Z podjazdu, na podjazd tempo było coraz lepsze, więc zrealizowaliśmy założony plan. Charakterystyka Pezinok – Baba naprawdę robi wrażenie i chętnie wrócę jeszcze się z nią zmierzyć. Teraz skupiamy się na przygotowaniach do finału w Korczynie. Wspólnie z Kotelnica Białczańska, Firma Budowlana Hebda, TrackTech, HQ Automotive, BielaPlast, AMS Race & Rally Car Service, 4Turbo, PTT Tech Support Przemysław Pietruszka, Domalik folie samochodowe, Gulf Race Fuels Distribution EU, Gmina Szaflary Serce Podhala, TVP 3 Kraków, Pinscher, Budmax, Pralnia Białka, Lis Car, 4motorsport.pl, Podhale24.pl, Buchti.pl Promotion oraz STRAMA PALIWA Stacja i Myjnia Samochodowa z Szaflar, w Wyścigu Górskim Prządki staniemy do walki o Mistrzostwo Polski.

SZYMON ŁUKASZCZYK: - Takie go weekendu właśnie potrzebowaliśmy, a start w Babie nie mógł być dla nas chyba jeszcze bardziej pozytywny. Musieliśmy na półmetku sezonu postawić wszystko na jedną kartę i z takim wynikiem wracamy do gry w GSMP 2020. Trasa Pezinok – Baba okazała się bardzo wymagająca, ale jednocześnie pokazała też swoje najlepsze strony. Jazda po tych zakrętach i wirażach była ogromną przyjemnością. Efektów dodała też pogoda, ale cieszy mnie to, że byliśmy w stanie osiągać dobre wyniki w każdych warunkach. Mieliśmy okazję sprawdzić kilka ustawień zawieszenia i opony, a to ważne przed finałem w Korczynie. Zabieramy stąd podwójne zwycięstwo, cenne 40 punktów, rekordowy czas krótszej wersji trasy, a do tego świadomość, że byliśmy w stanie toczyć walkę nawet z rywalami w formułach. Najważniejszy jest jednak optymizm i to, że do Korczyny ruszymy z jeszcze większą energią. Dziękuję za ten weekend całemu zespołowi i ekipom AMS Stopka Race & Rally Car Service i 4turbo. Już nie mogę się doczekać, momentu, gdy spotkamy się z kibicami na trasie Prządki. Do zobaczenia!

...news aktualizowany

więcej wkrótce