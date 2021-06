Wypowiedzi po Wyścigu Górskim Czarna Góra

MARCIN WILUSZ: - Trzeba przyznać, że był to dla nas szczęśliwy i pomyślny weekend, a wcale na takowy się nie zapowiadał. W czwartek do godziny 23 ważyły się losy naszego wyjazdy na Dolny Śląsk, ze względu na stan samochodu. Jak wszyscy już wiedzą, nowo zbudowana wyścigówka dała nam od początku sezonu mocno "popalić". Planu, aby Honda wystartowała w dwóch poprzednich wyścigach nie udało się zrealizować, a ten weekend też nie zapowiadał się najlepiej z powodu problemów z jednostką napędową. Ale finalnie udało się przygotować samochód i ruszyliśmy w drogę do Siennej. Stwierdziliśmy, że będzie co ma być i nie wolno się poddawać. Pierwsze sobotnie podjazdy poświęciliśmy na zapoznanie się z samochodem, prędkościami, jakie osiąga oraz ustawieniem zawieszenia i odpowiedniej geometrii kół. Z podjazdu na podjazd udawało się poprawiać czasy, czerpiąc przy tym coraz więcej radości z jazdy nowym samochodem, co zaowocowało trzecim miejscem w klasie. Niedziela okazała się być jeszcze lepsza, ponieważ zakończyliśmy ją o "oczko" wyżej, a do zwycięstwa w klasie 5a zabrakło tylko pół sekundy. Ten weekend po raz kolejny pokazał, że nie warto się poddawać i należy do ostatnich chwil dążyć do założonego celu. Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami w tych dniach, pomagali nam i sprawili, że wszystko się udało. Szczególnie innym zawodnikom - przyjaciołom, którzy dali słowo otuchy, wsparcia oraz gdy była taka potrzeba pomogli wedle zasady fair play. Dziękuję też naszym kibicom, którzy mocno w nas wierzyli i zagrzewali do walki!

informacja prasowa