Wypowiedzi przed Limanową

WOJCIECH SUBOCZ: - Mimo, że sportowa rywalizacja ruszy dopiero w sobotę, to już teraz czuć niepowtarzalną atmosferę tego miejsca, przechadzając się pomiędzy ciężarówkami serwisowymi ekip z całej Europy. Przed Polakami w ten weekend trudne zadanie, ponieważ lista zgłoszeń naprawdę imponuje. Cieszę się z kolejnej szansy na zmierzenie się z Limanową i już nie mogę się doczekać pierwszego podjazdu. Jacek będzie na tej trasie wymagającym rywalem, ale myślę że dobrze wykorzystaliśmy przerwę po Czarnej Górze i będziemy razem z zespołem jeszcze bardziej konkurencyjni. Jesteśmy tutaj, by walczyć o wygraną, ale równie mocno po to by czerpać z jazdy jak najwięcej przyjemności i pozytywnych emocji. Tych wyścig w Limanowej, potrafi zapewnić, w najczystszej postaci. Dobrze znów tutaj być! Wspólnie z Veco i Myszkier Motorsport zapraszamy na 12. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą.

ROMAN BARAN: - Powrót Wyścigu Limanowa, jest jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu 2021. Trasa Przełęczy pod Ostrą to miejsce bliskie sercu chyba każdego z zawodników i fanów wyścigów górskich. Dobrze jest tu wrócić, zwłaszcza, że głód jazdy jest jeszcze większy. Cel na weekend pozostaje niezmienny - by dopisać do konta dwa kolejne zwycięstwa. Z wielką radością, mogę już oficjalnie ogłosić, że do zespołu dołącza marka Ecumaster, a dzięki jej ogromnemu doświadczeniu w sporcie samochodowym, również staniemy do rywalizacji z cennym wzmocnieniem. W Limanowej, która zawsze imponuje stawką najlepszych kierowców Europy, to szczególnie cenne. Cieszę się, że właśnie o tych zawodów, rozpoczynamy współpracę i walkę o wspólny wynik. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia w Limanowej!

WALDEMAR KLUZA: - Spośród wszystkich powrotów do kalendarza GSMP, na Wyścig Limanowa nasz zespół czekał zdecydowanie najbardziej. Jedna z najpiękniejszych, najdłuższa i najlepiej przygotowana polska trasa, niepowtarzalna atmosfera i stawka, o jaką toczy się gra – wszystko w tym zawodach ma wyjątkowy charakter. Zwycięstwo, także ma specyficzny smak. Ze względu na bliski dystans, jaki dzieli nas od trasy, traktujemy tą imprezę, jako domową. Wszystko razem sprawia, że już towarzyszą nam ogromne emocje. Naszym celem jest zwycięstwo i obrona prowadzenia. Wiem, że w tej stawce będzie to najtrudniejsze z wyzwań tego sezonu, ale jesteśmy gotowi. Zespół wykorzystał ten czas, żeby popracować nad samochodem, więc wierzę, że wyczerpaliśmy już limit pecha i sięgniemy po piękny wynik. Mocno liczę na Wasz doping i nie mogę się doczekać, aby znów poczuć atmosferę wyścigowego święta w Limanowej. Wspólnie z ROWE Motor Oil, Stalco, Jania Construction, GT-Bergmann, AutoCzesciValdi.pl, Primo, Profiko i 4turbo zapraszam do śledzenia rywalizacji na trasie Przełęczy pod Ostrą.

