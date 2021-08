Tym jedynym w swoim rodzaju wyścigiem, Automobilklub Orski rok rocznie w trakcie sezonu wakacyjnego upodobnia Perłę Bałtyku do legendarnego Monte Carlo. Grand Prix Sopot-Gdynia, to jedyne w kraju zawody, które odbywają się w północnej Polsce, nad samym morzem, przyciągając całe rzesze wiernych kibiców i zaciekawionych turystów.

Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski wkraczają w okres finałowych rozstrzygnięć. Zawodnikom walczącym o tytuły mistrzowskie w klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach pozostają jeszcze tylko trzy wyścigi, czyli sześć und GSMP (podczas wyścigowego weekendu rozgrywane są dwie, odrębnie punktowane rundy).

Po ośmiu rundach sytuacja w czołówce GSMP wygląda następująco: prowadzi Daniel Stawiarski (89 pkt.), drugie miejsce zajmuje Waldemar Kluza ( 87 pkt), trzeci jest Piotr Parys (84 pkt) który zadebiutuje w Sopocie, na miejscu czwartym w tabeli znajduje się Michał Ratajczyk (80 pkt) pierwszą piątkę zamyka weteran Mariusz Stec z dorobkiem 70 pkt.

Ponieważ za pierwsze miejsce w rundzie kierowca otrzymuje 20 punktów, sytuacja zmieniać się będzie z wyścigu na wyścig, co gwarantuje kibicom spore emocje i oglądanie wspaniałego widowiska sportowego. Równie „ciasno” jest w klasyfikacjach poszczególnych klas pojazdów.

- W zeszłym roku, z powodu pandemii COVID 19 odwołano międzynarodowe seriale wyścigowe: Mistrzostwa Europy FIA w Wyścigach Górskich i Międzynarodowy Puchar FIA w Wyścigach Górskich - powiedział Lesław Orski, Dyrektor 24 Grand Prix Sopot-Gdynia. - Także Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski miały bardzo ograniczony charakter, odbyły się zaledwie trzy wyścigi; dwa w Polsce i jeden na Słowacji. Automobilklub Orski jako pierwszy w Polsce podjął wyzwanie organizacji zawodów w trakcie pandemii ratując tym samym rozegranie Mistrzostw Polski w Wyścigach Górskich w 2020 roku. Przy zachowaniu surowych norm bezpieczeństwa impreza zakończyła się sukcesem. Liczymy na to także i w tym roku. Nadmorski wyścig był pierwszą imprezą w Europie, w której zastosowano nowy system klasyfikowania samochodów wg. tzw. Performance Factor. Zeszłoroczne zawody wygrali Tomasz Myszkier (sobota) i DUBAI (niedziela). Obaj w tym sezonie nie startują w GSMP (DUBAI okazjonalnie, przy okazji występu w Mistrzostwach Europy w Limanowej), ale w czołówce, w najmocniejszych autach zobaczymy plejadę nowych zawodników, którzy z powodzeniem depczą po piętach bardziej doświadczonym kolegom. Serdecznie zapraszamy wszystkich przebywających w połowie sierpnia w Trójmieście Turystów; oczywiście apelujemy o zachowywanie szczególnej ostrożności, używanie prawidłowo założonych maseczek ochronnych w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu.

Po raz kolejny Odbiór Administracyjny oraz Badanie Kontrolne odbędą się na parkingu przy Ergo Arena na pograniczu Sopotu i Gdańska ( plac Dwóch Miast, piątek 13 sierpnia). W sobotę i niedzielę zawodnicy ścigać się będą ul. Malczewskiego w Sopocie i ulica Sopocką w Gdyni. Tradycyjnie największe zainteresowanie kibiców wzbudzi objazd Ronda na os. Brodwino, ( ul. Kolberga przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej), gdzie podczas wyścigu zlokalizowane będą Biuro Zawodów i Biuro Prasowe. Sopocka trasa liczy 3050 m, jest jedną z krótszych w cyklu GSMP, ale jej charakterystyka – szybkie partie w dolnej części i kręta górna część powoduje, że wyścig jest jednym z trudniejszych technicznie.

Harmonogram zawodów:

13 sierpnia, piątek:

14:30 – 19:00 Odbiór Administracyjny

15:00 – 20:00 Badanie Kontrolne

14 sierpnia, sobota, 9 runda GSMP

10:00 1 Podjazd Treningowy

30 min. Po 1 Podjeździe Treningowym - 2 Podjazd Treningowy (ok. 11:30)

12:45 – 13:15 uroczyste otwarcie zawodów (Rondo przy ul. Kolberga)

14:00 1 Podjazd Wyścigowy

30 min. Po 1 Podjeździe Wyścigowym - 2 Podjazd Wyścigowy ( ok. 15:30)

15 sierpnia, niedziela, 10 runda GSMP

08:30 1 Podjazd Treningowy

30 min. Po 1 Podjeździe Treningowym - 2 Podjazd Treningowy ( ok. 10:00)

11:30 1 Podjazd Wyścigowy

30 min. Po 1 Podjeździe Wyścigowym - 2 Podjazd Wyścigowy (ok. 13:00)

30 min. Po 2 Podjeździe Wyścigowym (ok.) Ceremonia wręczenia nagród za 24 Grand Prix Sopot – Gdynia (rondo ok. 14:30 -15:00)

