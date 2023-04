Zbliża się sezon GSMP

Rozgrywane w dniach 5-7 maja zawody organizowane są przez Automobilklub Małopolski Krosno, oprócz międzynarodowego pucharu będą także pierwszą rundą Mistrzostw Europy FIA Strefy Centralnej w Wyścigach Górskich (FIA CEZ), FIA CEZ Historic, 1 i 2 rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, międzynarodowych Mistrzostw Słowacji w Wyścigach Górskich (MMSR, rundy 4 i 5).

Prowadzenie tak wielu międzynarodowych i krajowych klasyfikacji od lat ściąga na Podkarpacie czołówkę najszybszych zawodników, i tłumy kibiców, którzy, jak na wyścigi górskie, mają wyjątkowo wiele dogodnych miejsc do podziwiana zmagań kierowców.

Tegoroczna edycja wyścigu będzie szczególna, ponieważ odbędą się na niej rundy Pucharu Europy FIA IHC, Mistrzostw Polski GSMP, Mistrzostw Strefy Centralnej Europy FIA CEZ, Mistrzostw Słowacji MMSR PAV; nowością w programie będą rundy Maluch Trophy. Wyścig rozpocznie się w piątek badaniem kontrolnym w Krośnie pod Centrum Handlowym Vivo! Krosno, a na weekend przeniesiemy się na trasę do Korczyny - powiedziała Paulina Florek dyrektor 20. Orlen Wyścigu Górskiego Prządki.

- Formularze zgłoszeniowe dla wszystkich rund są już otwarte, więc zachęcam do ich wypełnienia już teraz. Życzę wszystkim zawodnikom dobrego startu w sezonie i niech ta inaugurująca go runda przyniesie wspaniałe emocje i sportowe osiągnięcia - kontynuowała.

- Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich miłośników motoryzacji, aby wraz z nami świętowali ten wyjątkowy jubileuszowy wyścig. Zachęcam wszystkich do wspólnego, bezpiecznego kibicowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie. Niech ta wyjątkowa edycja wyścigu będzie nie tylko wspaniałą okazją do świętowania przedłużonego weekendu majowego, ale także do spędzenia czasu w gronie przyjaciół w atmosferze pełnej sportowego ducha i emocji - dodała.

- Pragnę gorąco podziękować już dziś naszym sponsorom, partnerom, władzom i wszystkim, którzy zadeklarowali swoją pomoc i wsparcie przy organizacji ORLEN 20. Wyścigu Górskiego Prządki. Bez Waszej pomocy, ten jubileuszowy wyścig nie mógłby się odbyć. Wierzę, że nasza współpraca będzie owocna i przyniesie wiele korzyści dla wszystkich zainteresowanych - podsumowała.

Trasa wyścigu, którego sponsorem głównym jest PKN Orlen, liczy 3820 metrów, rozpoczyna się na rynku w Korczynie, a kończy w miejscowości Czarnorzeki, nieopodal Rezerwatu Prządki, od którego wyścig wziął swoją nazwę.

W sobotę 6 maja rozegrane zostaną 1 runda GSMP i 4 runda MMSR PAV, dla kierowców klasyfikowanych w FIA IHC i FIA CEZ będzie to dzień podjazdów treningowych. W tym dniu kibice zobaczą kierowców podczas czterech podjazdów, które rozpoczną się o godz. 9:30.

Niedziela 7 maja to dzień wielkiego ścigania. Oprócz kolejnych rund zawodów krajowych, przeprowadzone zostaną podjazdy wyścigowe klasyfikacji międzynarodowych.

Wyścig górski będzie także 1 i 2 rundą wyścigów „płaskich” - Maluch Trophy, to serial rozgrywany na torach, w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Niekoronowanym „królem” wyścigów z Korczyny do Czarnorzek jest Mariusz Stec, który wygrywał tu aż sześć razy, zwycięzca prestiżowego FIA Hill Climb Masters w 2021 Szymon Łukaszczyk wygrywał w Korczynie czterokrotnie. Ubiegłoroczny wyścig to popis jeżdżącego bolidem Nova NP 01- 2 Sebastiena Petita, który pobił, jadąc ze średnią prędkością 148 km/h, rekord trasy (1:33,217) oraz jeżdżącego Mitsubishi Lancerem Bergmonster Dubaia, który był najszybszym kierowcą auta klasyfikowanego w kat. 1 (auta „z dachem”), a w generalce zajął trzecie miejsce. Laurowy wieniec i puchar za drugie miejsce odebrał Petr Vitek (Osella PA 30), który wyprzedził Polaka, po dwóch podjazdach wyścigowych, o 0,2 sekundy.

W 2020 dzięki staraniom Automobilklubu Małopolskiego Krosno oraz regionalnych i lokalnych samorządów, trasę wyścigu zmodyfikowano (szczególnie w kwestii bezpieczeństwa), umożliwiając starty samochodów z nadwoziem otwartym.

20. Orlen Wyścig Górski Prządki odbywa się pod Patronatem Honorowym Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta Krosna i Jana Zycha - Wójta Gminy Korczyna.

informacja prasowa

Video: Wyścig Górski Prządki 2022