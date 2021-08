Incydent na Dingle Dell

Pięć minut przed upływem czasu prowadzący Oliver Wilkinson wypadł na Dingle Dell po kontakcie z Marciello. Kierowca AKKA-ASP znalazł się na czele stawki. Wyścig kończono przy FCY.

Zmiennik Wilkinsona, Ben Barnicoat uzyskał dużą przewagę do pit stopów. Marciello miał do nadrobienia 9 sekund. McLaren i Mercedes dublowały Ferrari Giorgio Rody. Marciello znalazł się pomiędzy Rodą i Wilkinsonem. Doszło do kontaktu, po którym McLaren przeleciał przez barierę, ladując w krzakach. Oliver Wilkinson został przewieziony do centrum medycznego na torze.

WYŚCIG 1 (40 okrążeń)

1. Raffaele Marciello/Timur Bogusławskij (I/RUS) Mercedes-AMG GT3 1:00.53,327

2. Dries Vanthoor/Charles Weerts (B) Audi R8 LMS +0,610

3. Maro Engel/Luca Stolz (D) Mercedes-AMG GT3 +1,017

4. Ricardo Feller/Alex Fontana (CH) Lamborghini Huracán GT3 Evo +7,759

5. Frank Bird/Ryuichiro Tomita (GB/J) Audi R8 LMS +9,097

6. Ezequiel Pérez Companc/Rik Breukers (RA/NL) Mercedes-AMG GT3 +10,340

7. Aurélien Panis/Frédéric Vervisch (F/B) Audi R8 LMS +11,048

8. Óscar Tunjo/Juuso Puhakka (CO/FIN) Mercedes-AMG GT3 +13,328

9. Ulysse De Pauw/Pierre-Alexandre Jean (B/F) Bentley Continental GT3 +14,141

10. Jack Aitken/Konsta Lappalainen (GB/FIN) Lamborghini Huracán GT3 Evo +16,228