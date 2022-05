Waliłko w zespole z mistrzem DTM

24-latek ma za sobą widowiskowy debiut w prestiżowym cyklu wyścigów samochodów GT3 na torze Brands Hatch, na którym na początku maja dwukrotnie sięgnął po punkty.

Ulokowany niemal w samym środku Francji, liczący 4,4 km tor w Magny-Cours gościł kierowców Formuły 1 w latach 1991 – 2008. Co roku ścigają się tam również motocykliści mistrzostw świata World Superbike, a do niedawna także uczestnicy legendarnego, 24-godzinnego wyścigu Bol d’Or.

Po piątkowych treningach, w sobotę kierowców czeka pierwsza sesja kwalifikacyjna i pierwszy, godzinny wyścig, który rozpocznie się o 19:30. Drugi, poprzedzony osobną, poranną kwalifikacją, wyścig odbędzie się w niedzielę o 15:00. Do walki stanie 25 załóg i w sumie aż 50 kierowców z całego świata.

We wszystkich pięciu rundach Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup Igor Waliłko startuje w duecie z Petru Umbrarescu, prowadząc ponad 500-konnego Mercedesa-AMG GT3 francuskiej, wspieranej fabrycznie ekipy Akkodis ASP.

- Magny-Cours to dla mnie kolejny nowy tor, choć zaliczyłem tutaj jeden dzień testowy, dlatego czuję się przed zawodami zdecydowanie lepiej niż przed pierwszą rundą na Brands Hatch - powiedział Igor Waliłko.

- To bardzo ciekawy i zróżnicowany obiekt, ale wyprzedzanie jest tutaj bardzo trudne, dlatego kwalifikacje będą wyjątkowo ważne. Wyciągnęliśmy sporo wniosków z pierwszej rundy i wiemy co możemy jeszcze poprawić w ten weekend. To będzie domowa runda dla naszego zespołu, dlatego wszyscy są jeszcze bardziej zmotywowani, aby powalczyć o jak najlepszy wynik - dodał. - Fajnie będzie także znów dzielić tor z Valentino Rossim, ale także dzielić zespołowy garaż z Maximilianem Goetzem, który w ten weekend wystartuje gościnnie w jednym z naszych samochodów. To aktualny mistrz innej czołowej serii GT3, DTM, dlatego będzie dla mnie bardzo ciekawym punktem odniesienia.