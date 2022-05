Kierowca ponad 500-konnego Mercedesa-AMG GT3 zespołu Akkodis ASP w sobotę finiszował na siódmym miejscu w klasie, w drugiej połowie pierwszego wyścigu tocząc zaciętą walkę ze zmiennikiem Valentino Rossiego i fabrycznym kierowcą Audi, Frederickiem Vervischem.

W niedzielę zielonogórzanin zakwalifikował auto z numerem 86 do drugiego wyścigu weekendu na piątej pozycji w przeznaczonej dla młodych talentów klasie Silver Cup, ale po drobnym błędzie jego zmiennika na finiszu, duet francuskiej ekipy minął linię mety na ósmej lokacie w swojej kategorii.

Po czterech pierwszych wyścigach sezonu 2022 Igor Waliłko zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji generalnej kategorii Silver Cup. Wyścigi trzeciej rundy Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup odbędą się w dniach 18-19 czerwca na torze Formuły 1 w holenderskim Zandvoort.

- To był solidnie przepracowany weekend, choć biorąc pod uwagę fakt, że naszym celem jest walka o podia, czujemy spory niedosyt - mówił Igor Waliłko. - Do pierwszego startu kwalifikował się mój zmiennik, Petru Umbrarescu, a ja wsiadłem za kierownicę w drugiej połowie wyścigu, gdy stawka nieco się już rozjechała, ale mimo wszystko stoczyłem bardzo ekscytującą walkę z Frederickiem. W niedzielę liczyłem na nieco więcej podczas swojej kwalifikacji do drugiego wyścigu, ale zyskałem dwie pozycje po starcie i przejechałem solidną zmianę. Co prawda Petru miał małą przygodę na finiszu, ale najważniejsze, że znów ukończyliśmy oba wyścigi i zgarnęliśmy trochę punktów. Zdecydowanie jednak przez cały weekend brakowało nam tempa i odpowiednich ustawień. Musimy znaleźć tego przyczynę i wyciągnąć wnioski przed kolejną rundą, bo nasze ambicje są dużo większe.

Wyścig 2 - Dominacja Mercedesa

Raffaele Marciello i Timur Boguslavskiy zamienili pole position na dominujące zwycięstwo w drugim wyścigu Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup w Magny-Cours.

Mercedes-AMG GT3 Evo nr 89 Akkodis ASP Team, który zajął drugie miejsce w sobotniej części zawodów, rozpoczął niedzielne popołudnie z pole position i Marciello szybko odskoczył od rywali mając sporą przewagę w pierwszej połowie wyścigu.

Szwajcar podczas wizyty w alei serwisowej przekazał auto Boguslavskiy'emu, który utrzymał pierwsze miejsce.

Walka o drugi i trzeci stopień podium była znacznie bardziej zaciekła, po zmianach kierowców i pit stopach.

W tej fazie doszło wtedy do decydującego dla losów końcowej klasyfikacji epizodu, ponieważ Audi nr 33 Jean-Baptiste Simmenauera i Christophera Miesa, które początkowo wspięło się na drugie miejsce, zostało niebezpiecznie wypuszczone z pit stopu przez Team WRT. Dostali za to karę dziesięciu sekund, która sprawiła, że ostatecznie zostali sklasyfikowani na czwartej pozycji.

Również Audi nr 25 Patrica Niederhausera i Auréliena Panisa (Saintéloc Junior Team) miało dopisane dodatkowe pięć sekund za kolizję z Götzem, ale udało im się sięgnąć po trzeci stopień podium

Na powyższym skorzystał drugi Mercedes Akkodis-ASP z duetem Maximilian Götz i Jim Pla, dając francuskiemu zespołowi dublet.

Valentino Rossi i Frederic Vervisch finiszowali na jedenastej pozycji. Patryk Krupiński i Christian Klien zajęli siedemnaste miejscem a Petru Razvan Umbrarescu i Igor Waliłko dziewiętnaste.

