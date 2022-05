Reprezentanci polskiego zespołu JP Motorsport zakończyli drugi wyścig na Brands Hatch na najwyższym stopniu w klasie PRO-AM CUP, dojeżdżając do mety przed dwoma Ferrari AF Corse oraz McLarenem ekipy Garage 59.

Jako pierwsi do mety dojechali Timur Boguslavskiy i Raffaele Marciello z AKKODIS ASP Team, którzy wygrali jednocześnie klasę PRO CUP. Drugie miejsce to Team WRT w składzie Charle Weerts i Dries Vanthoor, trzecia lokata to drugi samochód ekipy AKKODIS Jules Gounon i Jim Pla.

W klasie SILVER CUP zwycięstwo odnieśli ponownie Pierre Alexandre Jean oraz Ulysse De Pauw z AF Corse.

Wyniki - Wyścig 2

PRO CUP

1. Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (AKKODIS ASP Team)

2. Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT)

3. Jules Gounon/Jim Pla (AKKODIS ASP Team)

SILVER CUP

1. Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean (AF Corse)

2. Thomas Drouet/Casper Stevenson (AKKODIS ASP Team)

3. Nicolas Schöll/Alex Aka (Attempto Racing)



PRO-AM CUP

1. Patryk Krupiński/Christian Klien (JP Motorsport)

2. Louis Machiels/Andrea Bertolini (AF Corse)

3. Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage 59)