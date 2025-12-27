Jednak Mercedes
Wyścigowy zespół GT3 Maxa Verstappena w sezonie 2026 postawi na współpracę z Mercedesem.
GT-Team Max Verstappen
Autor zdjęcia: Getty Images
Ekipa Holendra dotychczas korzystała z samochodów Ferrari, ale po tym, jak Verstappen testował Mercedesa GT3, w przyszłym roku na stałe zwiąże się z niemieckim producentem.
Zespół prowadzony przez czterokrotnego mistrza Formuły 1 podpisał wieloletnią umowę z Mercedes-AMG, która rozpocznie się oficjalnie w 2026 roku. Verstappen Racing będzie startował Mercedesem-AMG GT3 zarówno w Sprint Cup, jak i Endurance Cup.
Podobnie jak w 2025 roku, program startów poprowadzi 2 Seas Motorsport, kierowany przez bliskiego przyjaciela Verstappena, Nicka Cristofaro.
Chris Lulham i Daniel Juncadella będą przewodzić programowi Endurance Cup. W Verstappen Racing dołączy do nich Jules Gounon, kierowca fabryczny Mercedesa.
Verstappen podjął decyzję o przejściu na samochód Mercedesa, po prywatnych testach AMG GT3 w Estoril na początku tego miesiąca.
W tym roku jego zespół ścigał się Astonem Martinem Vantage GT3 w Sprint Cup, wspierając jednocześnie Lulhama w Ferrari 296 GT3 zgłoszonym przez Emila Freya w Endurance Cup.
- Jesteśmy zachwyceni, że Verstappen Racing zdecydował się rywalizować w GT World Challenge Europe z Mercedesem-AMG GT3 – powiedział Stefan Wendl, szef działu klienckiego Mercedesa.
- Projekt jest wspierany przez 2 Seas Motorsport, bardzo doświadczony zespół, który osiągnął już liczne sukcesy i tytuły mistrzowskie naszym samochodem.
Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO
- Jesteśmy zatem bardzo zadowoleni z tego niezwykle ambitnego i obiecującego projektu, który będzie realizowany zarówno w programie Sprint, jak i Endurance GT World Challenge Europe.
Teraz z pewnością Verstappen rozważy start w 24-godzinnym wyścigu na torze Nurburgring, ale jego decyzja spowoduje, że ponownie nasilą się spekulacje o jego transferze do Mercedesa także w Formule 1.
Po nagłym i niespodziewanym zwolnieniu Christiana Hornera ze stanowiska szefa Red Bulla, coraz więcej mówiło się także o odejściu z Milton Keynes czterokrotnego mistrza świata.
Holender spotykał się nawet na prywatnym gruncie z Toto Wolffem, który chciał mieć 27-latka w swoim zespole, ale kierowca ostatecznie pozostał na sezon 2026 w Red Bullu.
