Pole position zdobył zespół Team WRT w Audi R8 LMS GT3 EVO2 (1:40.322). Drugie miejsce należało również do producenta z Ingolstadt, a dokładnie do ekipy Sainteloc Junior Team, która traciła zaledwie 0.023 sekundy do pierwszego miejsca.

Trzecie miejsce należało do Akkodis ASP Team (1:40.371). Polski zespół JP Motorsport korzystający z McLarena 720s w wersji GT3 zakwalifikowało się na piątej pozycji. Do lidera zespół tracił 0.159 sekundy. Drugi samochód polskiego zespołu startujący w kategorii Silver uplasował się na 10. lokacie.

Wyniki - Kwalifikacje

1. Team WRT 1:40.322

2. Sainteloc Junior Team +0.023

3. Akkodi ASP Team +0.049

4. Tresor by Car Collection +0.100

5. JP Motorsport +0.159