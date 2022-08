The Doctor zakończył swoją pełną sukcesów motocyklową karierę po sezonie 2021 i postanowił w pełnym wymiarze poświęcić się swojej drugiej pasji - wyścigom samochodowym.

Rossi związał się ze stajnią WRT i dołączył do stawki GT World Challenge Europe, biorąc udział zarówno w sprintach, jak i wyścigach długodystansowych.

- Myślę, że w przyszłym roku ponownie będę się ścigał w tych mistrzostwach - powiedział Rossi. - Program jest pewny tak na 90 procent.

WRT podstawia dla Włocha Audi R8 LMS GT3 Evo II, ale po rozstaniu z marką z Ingolstadt nawiązana została współpraca (planowana na początek 2023 roku) z innym niemieckim producentem - BMW. W związku z tym dalszy związek z Rossim nie jest jeszcze przesądzony.

Sam The Doctor przyznał też, że chciałby wystartować w 24 godzinach Le Mans, dodając jednak jednocześnie, iż nie sądzi, by wydarzyło się to w 2023 roku.

- W tej chwili nie wydaje mi się, abym w przyszłym roku ścigał się w Le Mans, choć to jeszcze nie jest przesądzone. Myślę, że byłoby ciekawie wystąpić w tym wyścigu w przyszłości.

Dotychczasowe najlepsze wyniki Rossiego w GTWCE to piąta pozycja na długim dystansie podczas rundy na Paul Ricard oraz ta sama lokata w sprincie w Misano.

- Jestem całkiem zadowolony. Mniej więcej tego się spodziewałem, ponieważ poziom jest bardzo wysoki i jest wielu szybkich kierowców. Jeśli chodzi o szybkość w samochodzie, nie jestem taki zły. Na pewno muszę się poprawić i wraz z kolejnymi kilometrami zrozumieć, jak prowadzić samochód w lepszy sposób.

