Rubens Barrichello i Giancarlo Fisichella mają za sobą niezwykle udany weekend, podczas którego narzucali najlepsze tempo we wszystkich sesjach na torze Vallelunga w ramach trzeciej rundy tegorocznego cyklu Italiano GT Endurance.

Załoga ekipy Scuderia Baldini ruszała do dwugodzinnej rywalizacji z pole position. Jako pierwszy za kierownicą Ferrari 488 zasiadał Fisichella, który bardzo szybko odskoczył od reszty stawki. Podczas pierwszego stintu był zdecydowanie poza zasięgiem rywali. Następnie „Rubinho” również kręcił mocne i regularne czasy utrzymując się na prowadzeniu. W ostatniej części zwodów do 488 ponownie wsiadł „Fisico”, dowożąc zwycięstwo do mety.

Brazylijsko-włoski duet został sklasyfikowany przed Hondą NSX GT3 w której zmieniali się Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini i Jorge Cebezas.

Na trzecim stopniu podium stanęli Mateo Llarena, Daan Pijl oraz Raul Guzman ze stajni Imperiale Racing.

Siedem punktów zdobytych przez trio Michele Beretta, Edoardo Liberati i Yuki Nemoto pozwoliło im utrzymać się na prowadzeniu w mistrzostwach, ale mają tylko jedno oczko przewagi nad piątymi w wyścigu Karolem Baszem, Mattią Michelotto i Benjaminem Hitesem. Kwestia tytułu rozstrzygnie się więc podczas finałowej rundy na początku października, na torze w Monzy, pomiędzy dwiema załogami ekipy Vincenzo Sospiriego.

Video: Italiano GT Endurance: Wyścig na torze Vallleunga