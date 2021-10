Jim Pla utrzymał swoją pierwszą pozycję, chociaż bardzo blisko za plecami miał m.in Fredrika Schandorffa i Yukiego Nemoto. Duńczyk próbował zaatakować reprezentanta AKKA ASP, jednak bezskutecznie.

Jens Reno Moller obrócił się w drugim sektorze, natomiast Al Faisal Al Zubair spadł z siódmego pola na 12. miejsce. Stefano Bozzoni popełnił błąd i wpadł w pułapkę żwirowką, z której już nie wyjechał. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

Po wznowieniu wyścigu Martin Kodrić zdołał wyprzedzić Yukiego Nemoto. Kierowca Mercedesa dzięki temu znalazł się na trzeciej pozycji. Na 15. okrążeniu otwarto aleję serwisową. Jako pierwszy zjechał Al Zubair.

Ethan Simioni, który zmienił się z Kodriciem w trakcie zjazdów do boksu wyprzedził rywali i znalazł się na pierwszej pozycji.

Świetną walkę ze sobą toczyli Karol Basz oraz Gerhard Tweraser, jednak wszystko zakończyło się na 34. okrążeniu, kiedy Artur Janosz zderzył się z Albertem Estraguesem. Sędziowie zadecydowali, że kierowcy nie wrócą do ścigania, a wyścig zakończy się za samochodem bezpieczeństwa.

Wyniki - Wyścig 1

1. Martin Kodrić/Ethan Simioni (2 Seas Motorsport - Mercedes AMG GT3 2020) (PRO)

2. Jim Pla/Thomas Drouet (AKKA ASP - Mercedes AMG GT3 - 2020) (PRO) +0.278

3. Baptiste Moulin/Yuki Nemoto (Vincenzo Sospiri Racing - Lamborghini Huracan GT3 EVO) (PRO) +3.297

4. Loris Spinelli/Florian Scholze (AKM Motorsport - Mercedes AMG GT3 - 2020) (PROAM) +5.445

5. Al Faisal Al Zubair/Andy Soucek (Lechner Racing - Porsche 911 GT3-R II 2019) (PRO) +5.673

...

15. Marcin Jedliński/Karol Basz (Olimp Racing - Mercedes AMG GT3 - 2020) (PROAM) +23.098

18. Stanisław Jedliński/Krystian Korzeniowski (Olimp Racing - Audi R8 GT3 LMS 2018) (AM) +2 OKR.

19. Maciej Błażek/Mateusz Lisowski (A&P Racing Team PTT Tech Support - Porsche 991 GT3 Cup gen 2) (CUPPA) +2 OKR.

27. Maciej Darmetko/Artur Janosz (Q1 by EMG Motorsport - Porsche 911 GT3 Cup gen 2) (CUPPA) +6 OKR.

DNF. Mark Speakerwas/Jan Antoszewski (CAME Racing Team - Porsche 911 GT3 Cup gen 2) (CUPPA) +36 OKR.