Krupiński i Klien na podium w Pro-Am

Po starcie czwarty w generalce, Klien utrzymał to miejsce do zmiany z Krupińskim (20). Właściciel JP Motorsport spadł za Chavesa i Abrila, do końca walcząc o drugie miejsce w Pro-Am z Brendanem Iribe. Na mecie dzieliło ich 1,2 sekundy.

Aston Martin odniósł pierwsze zwycięstwo od Red Bull Ringu 2019. Lider od startu, Charlie Eastwood uzyskał 10-sekundową przewagę nad Joe'em Osborne, nim przekazał kierownicę Salihowi Yoluçowi. 35-latek ze Stambułu finiszował 20,3 sekundy przed zmiennikiem Osborne'a, Nickiem Mossem.

WYŚCIG 1 (34 okrążenia)

1. Salih Yoluç/Charlie Eastwood (TR/GB) Aston Martin Vantage AMR GT3 1:10.55,247

2. Nick Moss/Joe Osborne (GB) McLaren 720S GT3 +20,331

3. Miguel Ramos/Henrique Chaves (P) McLaren 720S GT3 +21,530

4. Louis Prette/Vincent Abril (F) Ferrari 488 GT3 +23,790

5. Brendan Iribe/Ollie Millroy (USA/GB) McLaren 720S GT3 +36,295

6. Patryk Krupiński/Christian Klien (PL/A) Mercedes-AMG GT3 +37,549 (3. Pro-Am)

7. Marcelo Hahn/Christian Hahn (BR) McLaren 720S GT3 +59,781

8. Florian Scholze/Jens Liebhauser (D) Mercedes-AMG GT3 +1.16,660

9. Aleksandr Moisiejew/Aleksiej Niesow (RUS) Mercedes-AMG GT3 +1.21,456

10. Niki Leutwiler (CH) Porsche 911 GT3 R +1.24,244