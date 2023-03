Nowe Maserati już w akcji

Maserati ogłosiło w zeszłym roku, że wróci do wyścigów z modelem MC20 w specyfikacji GT2. Od tego czasu pojawiły się tylko dwa zdjęcia tego auta, ale w tym tygodniu podano już zdecydowanie więcej informacji o nowym projekcie. Wiadomo, że sportowy debiut zaliczy pod koniec czerwca w 24-godzinnym wyścigu na torze w Spa.

Shakedown w minionych dniach na Autodromo Varano de' Melegari można uznać za premierę nowej wyścigówki.

MC20 GT2 dziedziczy silnik Nettuno V6 samochodu drogowego. Jest to 3-litrowa jednostka V6, z podwójnym turbodoładowaniem. Maserati nie podaje jej danych przygotowanych dla specyfikacji GT2. Wersja zastosowana w aucie produkcyjnym generuje 621 koni mechanicznych i 730 Nm momentu. To pozwala na rozpędzenie pojazdu do 100 km/h w czasie 2,9s. Prędkość maksymalna to 325 km/h.

Standardowe MC20 jest wyposażone w ośmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynię biegów. W GT2 zastąpi ją sześciobiegowa przekładnia sekwencyjna przekazująca napęd na tylne koła.

Wspomaganie kierownicy jest realizowane w pełni elektrycznie. Wszystkie elementy zawieszenia to specyficzne komponenty wyścigowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdą się regulowane amortyzatory oraz regulowane stabilizatory. To samo dotyczy elektroniki. Jeśli chodzi o wnętrze, wykonana z włókna węglowego deska rozdzielcza oraz zintegrowany 10-calowy wyświetlacz tworzą futurystyczny kokpit.

Panele nadwozia z możliwością błyskawicznego demontażu pozwalają na szybką wymianę komponentów. Tylne skrzydło jest w pełni regulowane.

- Skupiamy się na opracowaniu produktu, który nie tylko wyróżnia się na tle konkurencji, ale jest też idealnym samochodem dla naszych kierowców dżentelmenów pod względem prowadzenia, komfortu oraz osiągów - mówił Andrea Bertolini, kierowca testowy Maserati. - Chcemy, aby każdy z nich mógł doświadczyć w tym samochodzie wyjątkowych wrażeń. W ostatnich miesiącach, dzięki zaangażowaniu naszej fantastycznej ekipy, intensywnie pracowaliśmy w symulatorze. Chciałbym im wszystkim podziękować.

- Najbardziej cieszy jednak, że teraz wszystko się materializuje i to w najlepszym wydaniu. Przed nami seria intensywnych dni testowych, które przygotują nas do powrotu na tory - dodał.

To nie jest pierwszy raz producenta w GT2. Maserati wystawiało MC12 w Mistrzostwach FIA GT2 w latach 2004-2010.

Galeria zdjęć: Maserati MC20 GT2 - Testy

