W miniony weekend Autodromo Nazionale di Monza gościło szóstą i przedostatnią odsłonę rywalizacji w ramach International GT Open 2022.

W sobotnim wyścigu zwycięski debiut zaliczyła ekipa Dinamic Motorsport z lokalnym bohaterem w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo urodzonym w Monzy Riccardo Cazzanigą i austriacką gwiazdą GT Klausem Bachlerem. Nieproszonym gościem tego dnia był deszcz, który spowodował serię kilku incydentów oraz cztery wyjazdy samochodu bezpieczeństwa. Rywalizacja ostatecznie została przerwana przez wywieszenie czerwonej flagi na cztery minuty przed końcem zawodów.

Florian Scholze i Alain Valente (Mercedes Team GT) byli drudzy w generalce i wygrali klasę Pro Am wyprzedzając dwa Ferrari Kessel Racing. W tym pierwszym zmieniali się Roman Ziemian i Axil Jefferies, a w drugim Murat Ruhi Cuhadaroglu i David Fumanelli. Marcin Jedliński i Karol Basz (Audi R8 GT3 Evo 2) zajęli ósme miejsce w Pro Am, a Stanisław Jedliński i Krystian Korzeniowski (Ferrari 488 GT3 MY 2021) czwarte w Am.

W niedzielę, już w suchych warunkach, trzecie zwycięstwo w sezonie odnieśli Nick Moss i Joe Osborne, jeżdżący McLarenem 720S ekipy Optimum Motorsport. Brytyjski duet wciąż ma szanse na tytuł. Są tylko cztery punkty za liderami - Benjaminem Hitesem i Leonardo Pulcinim, drugimi w tym wyścigu.

Prowadzący do tej pory w mistrzostwach Kevin Gilardon i Glenn Van Berlo po raz pierwszy w sezonie nie dotarli do mety. Jednak szanse na końcowy sukces wciąż mają ustępując liderom serii o dziesięć oczek.

Roman Ziemian i Axcil Jefferies byli tym razem dwunaści w generalce, trzeci w Pro Am. Karol Basz i Marcin Jedliński nie dotarli do mety. Zaliczyli wycieczkę poza tor spowodowaną awarią hamulców w ich Audi. Natomiast Stanisław Jedliński i Krystian Korzeniowski zakończyli rywalizację w Am na piątej pozycji.

