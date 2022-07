Zwycięstwo Rogalskiego

Sobotnia część zawodów rozpoczęła się bardzo dobrze dla Robina Rogalskiego. Polski kierowca zasiadający za kierownicą Audi R8 LMS GT3 był szósty w pierwszym treningu oraz zajął trzecie miejsce kwalifikacjach.

- Zaraz po starcie uplasowałem się na drugiej pozycji i praktycznie 95% wyścigu na niej jechałem. Niestety po dłuższej walce z fabrycznym kierowcą doszło do kolizji i mój amortyzator został uszkodzony - relacjonował Rogalski pierwsze starcie na niemieckim torze. - Była to dla mnie bardzo bolesna, ale cenna lekcja. Nie mogłem ukończyć wyścigu. Gdyby nie to to bylibyśmy na podium w debiucie. Takie życie.

Natomiast niedziela okazała się dla niego niezwykle pomyślna. Dzień rozpoczął od wykręcenia najlepszego czasu w treningu. Następnie w pierwszych kwalifikacjach był drugi, a w kolejnej części czasówki czwarty.

Triumfował w pierwszym wyścigu, a w drugim ustąpił takim kierowcom jak Luca Engstler, Markus Winkelhock i Maximilan Gotz, ale za to spisał się najlepiej pośród juniorów.

- Najbardziej cieszy mnie fakt, że ciągle idziemy do przodu i bardzo szybko się rozwijamy, nie tylko ja, ale również cały zespół - powiedział na koniec weekendu reprezentant Seyffarth Motorsport. - Jestem bardzo wdzięczny i dumny z tego co wspólnie osiągamy, a to dopiero początek. Gratulacje dla wszystkich przeciwników, byliście niesamowici.

Kolejną odsłoną GTC Series, z udziałem Rogalskiego, będzie runda na Nurburgringu zaplanowana na ostatni weekend lipca.