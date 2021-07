Przerwany Dobšinský kopec

Na zakręcie 5 wypadła Fabia Dušana Tótha. Samochód przebił barierę, uderzył komisarza i zatrzymał się kilka metrów poniżej trasy.

Rannego komisarza przewieziono śmigłowcem do Koszyc. Dušan Tóth został przetransportowany karetką do szpitala w Rożniawie. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

ZSS i delegat FIA ds. bezpieczeństwa podjęli decyzję o odwołaniu dalszej części zawodów z powodu niewystarczającej jakości barier drogowych przy trasie.

- Bardzo nam przykro z powodu wypadku i bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło - powiedział dyrektor wyścigu, Marcel Kollárik. - Dołożyliśmy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo na trasie, ale stan barier na tej drodze publicznej niestety, nie gwarantuje przynajmniej podstawowego zabezpieczenia. Nie jest to całkowicie w rękach organizatora, który zainwestował znaczne środki w przygotowanie trasy.

TRENING 1

1. Christian Merli (I) Osella FA30 2.15,820

2. Simone Faggioli (I) Norma M20 FC +3,023

3. Miloš Beneš (CZ) Osella FA30 +7,817

4. Diego Degasperi (I) Osella FA30 +7,825

5. Petr Trnka (CZ) Norma M20 FC +8,087

6. Fausto Bormolini (I) Reynard 2KL +13,816

7. Sébastien Petit (F) Nova NP 01-2 +18,440

8. Dan Michl (CZ) Lotus Elise +27,467

9. Dubai (PL) Mitsubishi Lancer Berg Monster +29,440

10. Renzo Napione (I) Reynard 01L +30,086

...

16. Mariusz Stec (PL) Ford Fiesta +39,891

