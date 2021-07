Puma Rally1 na górskim podjeździe

W pierwszym dniu Goodwood Festival of Speed na 1,866-kilometrowym podjeździe rywalizowało 38 kierowców. Najszybszy był Rob Bell, jadący McLarenem 720S GT3X. Drugi czas należał do Justina Lawa w historycznym Jaguarze XJR-12D, trzeci do Travisa Pastrany w 862-konnym Subaru z Gymkhany 2020.

WYNIKI TRENINGU

1. Rob Bell (GB) McLaren 720S GT3X 48,91

2. Justin Law (GB) Jaguar XJR-12D 50,04

3. Travis Pastrana (USA) Subaru WRX STI 51,14

4. Harry King (GB) Porsche 911 GT3 Cup 52,08

5. Jeremy Smith (GB) Spice-Cosworth SE88 52,47

6. Jake Hill (GB) Nissan Skyline GT-R R32 53,15

7. Richard Westbrook (GB) Ford Mustang Mach-E 1400 54,80

8. Anthony Reid (GB) Ford Escort RS Cosworth 57,52

9. Adrien Fourmaux (F) Ford Puma Hybrid Rally1 57,71

10. Ric Wood (GB) Holden Commodore 59,48