Starcie na oesach w Górach Sowich to pierwsza z sześciu asfaltowych rund Motul HRSMP zaplanowanych na 2022 rok. Oprócz tego, kierowcy i piloci w rajdówkach sprzed lat o punkty będą mogli powalczyć również na szutrze, podczas ORLEN 78. Rajdu Polski.

Sierra najpopularniejsza

Listę zgłoszeń do I rundy Motul HRSMP 2022 otwierają obrońcy tytułu, czyli Marek Suder i Marcin Kowalik w Fordzie Sierra Cosworth 4x4 (kategoria FIA 4/J2 – samochody z lat 1986-90). Za nimi organizatorzy ustawili Roberta Lutego - trzykrotnego triumfatora historycznej klasyfikacji generalnej (2017, 2019, 2020). Kierowca Subaru Legacy 4WD (FIA 4/J2) pojedzie z Marcinem Celińskim, z którym sięgał po dwa z trzech tytułów.

Podobnie, jak w poprzednich sezonach, także i teraz kategoria FIA 4/J2 będzie najliczniej obsadzoną. Oprócz dwóch wymienionych duetów zobaczymy w niej jeszcze trzy załogi. Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała przywiozą Forda Sierrę Cosworth 4x4, a Zbigniew Kotarba i Bartłomiej Męka skorzystają z BMW 318is. Trzecia Sierra Cosworth 4x4 w stawce to rajdówka Marcina Moczarskiego i Krzysztofa Pawlaka, którzy pojadą bez pomiaru czasu.

Grono zawodników dysponujących samochodami z napędem 4x4 uzupełniają Grzegorz Olchawski i Łukasz Wroński cieszący kibiców swoim spektakularnie mocnym Audi Quattro (kategoria Historic Open 4WD).

Nowe samochody mistrzów

Ciekawostką są nowe rajdówki w stawce Motul HRSMP. Po startach Fiatem 128 Sport, Fiatem 125p Monte Carlo i FSO Polonezem 2000C Piotr Kiepura i Mateusz Galle przesiadają się do Opla Kadetta zaliczanego do kategorii FIA 3 (roczniki 1976-81). Z kolei Andrzej Wodziński i Marek Kaczmarek, którzy do tej pory byli wierni włoskim rajdówkom, zamieniają Lancię i Alfę Romeo na Datsuna 240Z (kategoria FIA 2 – roczniki 1970-75).

Podobnie jak w poprzednim sezonie, o rezultaty w ścisłej czołówce z pewnością powalczy Wojciech Goździewicz, tworzący załogę z doświadczoną Joanną Madej-Smolarek (BMW 318is, kategoria Historic Open 2WD).

Wielkimi nieobecnymi 50. Rajdu Świdnickiego-Krause będą Piotr Zaleski i Piotr Szadkowski (Porsche 911 SC). Zwycięzca Historycznej Klasyfikacji Generalnej z 2018 nie planuje regularnych startów w sezonie 2022.

120 km ścigania w Górach Sowich

Inauguracyjna runda Motul HRSMP 2022 rozpocznie się w sobotę, 23 kwietnia o 16:00, od pierwszego przejazdu oesu Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (2,75 km). Tego dnia zawodnicy zmierzą się jeszcze na oesach Świdnica-Zagórze Śląskie-Puchar Dziećmorowic (17,1 km), Walim-Rościszów (8,85 km), oraz ponownie na miejskiej próbie w Świdnicy.

Na niedzielę, 24 kwietnia zaplanowano trzy dwukrotnie pokonywane odcinki specjalne: Ludwikowice-Kamionki (14,1 km), Rościszów-Walim (8,45 km) i Zagórze-Świdnica (21,3 km).

Oprócz 18 załóg zgłoszonych do Motul HRSMP, w Rajdzie Świdnickim-Krause wystartują również 64 załogi we współczesnych rajdówkach, rywalizujące w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

informacja prasowa