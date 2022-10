Stawka Motul HRSMP jest bardzo urozmaicona. W cyklu startują kierowcy i piloci w różnych samochodach sprzed lat – od Volvo Amazon, przez Opla Kadetta GT/E, Forda Sierrę RS Cosworth 4x4 po… Trabanta 601. Zgodnie z zasadami FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa), w mistrzostwach historycznych samochody są dzielone na kategorie wiekowe, by umożliwić załogom zaciętą, ale i wyrównaną rywalizację. Wszak trudno oczekiwać, że duet w Syrenie 104 będzie w stanie ścigać się z zawodnikami w Subaru Legacy 4WD. W Motul HRSMP obowiązują następujące kategorie wiekowe:

FIA 1 – samochody homologowane w latach 1931-69

FIA 2 – samochody homologowane w latach 1970-75

FIA 3 – samochody homologowane w latach 1976-81

FIA 4/J1 – samochody homologowane w latach 1982-85

FIA 4/J2 – samochody homologowane w latach 1986-90

Oprócz tego są jeszcze dwie krajowe kategorie – Historic Open 4WD oraz Historic Open 2WD. Utworzono je z myślą o zawodnikach dysponujących rajdówkami, które nie są w 100 procentach zgodne z oryginalną homologacją.

Najważniejsza i najbardziej prestiżowa rywalizacja toczy się o zwycięstwo w Historycznej Klasyfikacji Generalnej. Triumfatorzy tej kategorii zyskują miano mistrzów Polski w rajdach historycznych.

50 i więcej lat

W kategorii FIA 1 tytułu praktycznie pewni mogą być Artur Skrabalak i Piotr Mitręga (Volvo Amazon). Załoga najstarszego w stawce samochodu była osamotniona w swojej kategorii, ale w debiutanckim sezonie w Motul HRSMP pokazała się z dobrej strony, notując obiecujące czasy m.in. w wymagającym ORLEN 78. Rajdzie Polski. Podobna sytuacja jest w klasie FIA 2, w której tytuł ponownie trafi w ręce Andrzeja Wodzińskiego i Marka Kaczmarka. Co ciekawe, w tym roku ten duet startował… trzema różnymi rajdówkami. W otwierającym sezon 50. Rajdzie Świdnickim-Krause pojechali Lancią Fulvią. Na mazurskie szutry wybrali Alfę Romeo 2000 GT Veloce, a na Rajd Rzeszowski przesiedli się do Datsuna 240Z, by wrócić do Alfy podczas Rajdu Śląska.

W FIA 3 tempo rywalizacji nadają Piotr Kiepura i Mateusz Galle w Oplu Kadecie GT/E. Załoga w rajdówce wzorowanej na samochodzie Mariana Bublewicza zdobyła do tej pory 137 punktów. Sklasyfikowani na drugim miejscu Mirosław Miernik i Przemysław Baryła (Fiat 131 Abarth) mają na koncie 85 oczek. Kiepura i Galle będą pewni mistrzostwa, jeśli w Wiśle zdobędą o 4 punkty więcej niż Miernik z Baryłą.

Ford kontra Trabi

Trudniejsze zadanie stoi przed Michałem Łusiakiem i Sylwią Zaborowską (Ford Mercury) – liderami kategorii FIA 4/J1. Po czterech rundach ta załoga ma 132 punkty, podczas gdy Wojciech i Konrad Stawowczykowie uzbierali aż 111 oczek jeżdżąc Trabantem 601. Przy 94 punktach, jakie można zdobyć w dwóch ostatnich rundach sezonu, Łusiak i Zaborowska muszą w Rajdzie Wisły wywalczyć o 22 „oczka” więcej niż Stawowczykowie, aby zapewnić sobie triumf w klasie. Matematyczne szanse na tytuł ma także Jerzy Skrzypek, który jednak w Rajdzie Wisły nie pojedzie jako kierowca Fiata Ritmo Abarth z kategorii FIA 4/J1, lecz jako pilot Krzysztofa Mikulskiego w klasie Historic Open 2WD. Tym samym Skrzypek nie zdoła przegonić rywali, nawet jeśli wystartuje jako kierowca w Rajdzie Koszyc (21-23 października).

W kategorii FIA 4/J2 na prowadzeniu są Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra RS Cosworth 4x4). Urzędujący mistrzowie Polski potrzebują zdobyć w Wiśle 37 punktów, aby sięgnąć tytuł w tej kategorii niezależnie od wyników rywali w tej i kolejnej rundzie Motul HRSMP. W grze o końcowy triumf są też Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała (Ford Sierra RS Cosworth 4x4), którzy do tej pory zgromadzili 107 punktów. Matematyczne szanse mają także Elefant i Bartłomiej Męka (BMW 318is), ale w ich wypadku wymaga to nie tylko zwycięstw, ale też szczęśliwego zbiegu okoliczności, ponieważ od liderów dzielą ich aż 73 „oczka”.

W niemieckich rajdówkach po tytuły

Raptem 6 punktów od tytułu mistrzów Polski dzieli Wojciecha Goździewicza i Joannę Madej (BMW 318is), którzy zdecydowanie prowadzą w kategorii Historic Open 2WD i to mimo nieobecności w Rajdzie Śląska.

Otwarta pozostaje kwestia mistrzostwa w klasie Historic Open 4WD, w której liderami są Mariusz Polak i Mariusz Ziółkowski (Audi Coupe Quattro). Zagrozić mogą im Grzegorz Olchawski i Łukasz Zapart (Audi Quattro). Polak i Ziółkowski będą pewni tytułu, jeśli w Rajdzie Wisły zdobędą o 29 punktów więcej niż Olchawski i Zapart. Ten duet traci do liderów raptem 19 „oczek”, więc rywalizacja z pewnością będzie zacięta.

Suder i Kowalik gotowi na powtórkę

Z kolei w Historycznej Klasyfikacji Generalnej na czele są Suder z Kowalikiem (153 pkt), za którymi plasują się Grzelewski i Niedbała (99 pkt) oraz Luty z Celińskim (85 pkt), którzy jednak zakończyli już tegoroczne starty. 79 punkty to dorobek Kiepury i Gallego, 73 mają Łusiak i Zaborowska, a 67 zdobyli Elefant i Męka. Wszystkie sześć wymienionych załóg ma większe lub mniejsze szanse na wygranie Historycznej Klasyfikacji Generalnej.

Na najlepszej drodze oczywiście są Suder i Kowalik, którzy bronią tytułu. Ta załoga może zakończyć Rajd Wisły jako triumfatorzy Historycznej Klasyfikacji Generalnej pod warunkiem, że w piątej rundzie cyklu zdobędą o 37 punkty więcej niż Grzelewski z Niedbałą, 17 więcej niż Kiepura i Galle. Muszą też punktować lepiej od Łusiaka i Zaborowskiej oraz Elefanta z Męką – odpowiednio o 11 i 5 „oczek”.

Blisko setka na start

Organizatorzy 67. edycji Rajdu Wisły zaplanowali 10 prób sportowych o łącznej długości 110,94 km. Na piątek, 30 września zaplanowano po dwa przejazdy odcinków Dobka-Partecznik (10,38 km) oraz Kubalonka (8,07 km). Po ich pokonaniu kierowcy i piloci zjadą na serwis w kompleksie Zagroń w Istebnej.

Sobotnia rywalizacja to dwie próby, każda pokonywania trzykrotnie. Pierwszą w pętlach będzie najdłuższy w rajdzie oes Laliki (18,3 km). Następnie zawodnicy zmierzą się na trasie odcinka Istebna (8,6 km). Zakończenie zawodów i rozdanie pucharów – od 17:28 na Placu Hoffa w Wiśle.

Do piątej rundy Motul HRSMP 2022 zgłosiło się 19 załóg. Rajd Wisły to także zawody zaliczane do kalendarzy RSMP (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski) oraz cykli rajdów okręgowych – RSMŚl (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska) i RMP (Rajdowe Mistrzostwa Południa). Łączna liczba załóg zgłoszonych do 67. Rajdu Wisły to 97.

Historyczna Klasyfikacja Generalna Motul HRSMP 2022 przed 67. Rajdem Wisły:

1. Suder/Kowalik (Ford Sierra RS Cosworth 4x4) 153 pkt.

2. Grzelewski/Niedbała (Ford Sierra RS Cosworth 4x4) 99 pkt.

3. Luty/Celiński (Subaru Legacy 4WD) 85 pkt.

4. Kiepura/Galle (Opel Kadett GT/E) 79 pkt.

5. Łusiak/Zaborowska (Ford Mercury) 73 pkt.

6. Elefant/Męka (BMW 318is) 67 pkt.

7. Stawowczyk/Stawowczyk (Trabant 601) 43 pkt.

8. Wodziński/Kaczmarek (Alfa Romeo 2000 GT Veloce) 31 pkt.

informacja prasowa

Video: Testy przed Rajdem Wisły 2022 (RSMP)