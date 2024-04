Rok 2024 przyniósł sporo zmian w historycznym czempionacie – nowi zawodnicy, nowe rajdówki, a także nowy partner tytularny rozgrywek. Została nim brytyjska marka Millers Oils.



Sezon 2024 jest już ósmym z rzędu, w którym rywalizacja załóg w budzących nostalgię samochodach ma rangę mistrzostw kraju. Podobnie, jak w poprzednich latach, rundy Millers Oils HRSMP będą towarzyszyć rajdom zaliczanym do kalendarza RSMP – cyklu dla zawodników we współczesnych konstrukcjach.



Zaplanowano sześć okazji do walki o punkty. Oprócz otwierającego sezon 52. Rajdu Świdnickiego, w kalendarzu jest jeszcze pięć innych rajdów asfaltowych. Stawka Millers Oils HRSMP będzie się ścigać na odcinkach specjalnych Rajdu Nadwiślańskiego (18-19 maja, Puławy), Valvoline Rajdu Małopolski (8-9 czerwca, Maków Podhalański i Wadowice), Marma 33. Rajdu Rzeszowskiego (8-10 sierpnia, Rzeszów), 69. Rajdu Wisły (13-15 września, Wisła) oraz Rajdu Śląska (11-13 października, Chorzów i Katowice).



Nowe rajdówki w stawce



Millers Oils HRSMP to cykl, w którym rajdowe samochody sprzed lat przeżywają swoją drugą młodość. Stawka jest niezwykle zróżnicowana. Kibice mogą oglądać zarówno wiekowe, jak i sporo młodsze rajdówki, wzorowane na samochodach legendarnych mistrzów.



Start w 52. Rajdzie Świdnickim zaanonsowało łącznie 76 załóg, z czego 25 duetów to uczestnicy mistrzostw historycznych. Listę zgłoszeń otwiera Piotr Kiepura, który po raz kolejny rozpoczyna sezon w nowym samochodzie. Kiepurę oglądaliśmy za kierownicą Fiata 128, Fiata 125 Monte Carlo, FSO Poloneza 2000C, a także Opla Kadetta GT/E. Tym razem zawodnik z Kłobucka wystartuje Lancią Deltą Integrale 16V w duecie z Krzysztofem Pawlakien. Samochód zbudowany przez ekipę Gazmot Motorsport jest wzorowany na rajdówce załogi Juha Kankkunen/Juha Pironen, którą Finowie zdobyli tytuł mistrzów świata w 1991 roku. – Ten samochód to spełnienie kolejnego marzenia, po startach autami wzorowanymi na rajdówkach Andrzeja Jaroszewicza, Janusza Szerli czy Mariana Bublewicza. Nasza Lancia rozwija około 300 KM, więc tu już nie ma żartów i czeka nas poważna jazda – opowiada Kiepura.



Marek Suder i Marcin Kowalik, których kibice znają ze startów samochodami w barwach zespołu nieodżałowanego Mariana Bublewicza, czyli Fordów Sierra RS Cosworth, zmieniają model, ale nie markę. W 52. Rajdzie Świdnickim dwukrotni triumfatorzy HRSMP pojadą Fordem Escortem RS Cosworth 4x4. Również ta konstrukcja nawiązuje do rajdowej historii Bublewicza. Ten model olsztynianin testował w Wielkiej Brytanii przed feralnym Rajdem Dolnośląskim 1993.



Nową twarzą i samochodem w Millers Oils HRSMP jest Maciej Lubiak oraz jego Porsche 911 SC 3.0. W ostatnich sezonach Lubiak rywalizował za kierownicą najbardziej zaawansowanych i najszybszych rajdówek dopuszczonych do rywalizacji w Polsce – Hyundaia i20 R5, a następnie Skody Fabii Rally2. Egzemplarz, którym pojadą Lubiak i Dachowski, to Porsche 911 3.0 SC Grupy 4 w wersji Almeras z 1978 roku. Samochód rozwija moc około 300 KM, przenoszoną na tylną oś przez 5-stopniową, manualną skrzynię biegów. Waga minimalna tej rajdówki to 945 kg.



- Zakładam, że będzie to fascynująca, ale jednocześnie trudna rajdowa przygoda. Rajdówka sprzed blisko pięciu dekad jeździ zupełnie inaczej niż współczesne konstrukcje. Nie prowadzi się jak po sznurku, wymaga od kierowcy więcej wysiłku i zaangażowania, odwdzięczając się całą paletą „analogowych” wrażeń z jazdy. I to właśnie cieszy mnie najbardziej. Mogę ich zapewnić, że nie mam zamiaru oszczędzać 911-tki, lecz pracować nad tym, by prowadzić ją tak, jak na to zasługuje – deklaruje Maciej Lubiak.



Lista pełna rajdowych legend



Załóg w samochodach z Zuffenhausen będzie więcej. 911-tkami pojedzie także Piotr Zaleski, triumfator HRSMP z 2018 roku (Porsche 911 SC RS, pilot: Piotr Szadkowski) oraz Krzysztof Mikulski (Porsche 911 SC, pilot: Jerzy Skrzypek).



Na trasę rajdu wyruszą również takie konstrukcje jak Renault Megane Maxi (Arkadiusz Kula/Krzysztof Niedbała), Mitsubishi Lancer Evo V (Andrzej Borkowski/Łukasz Zapart), Ford Escort RS Cosworth (Michał Łusiak/Sylwia Zaborowska), Subaru Legacy 4WD Turbo (Marcin Majcher/Daniel Leśniak). Oczy kibiców przyciągnie z pewnością Trabant P601 załogi Paweł Rzadkosz/Marcin Hobot.



Rajd Świdnicki oznacza też powroty do Millers Oils HRSMP. Kaski z wieszaków zdjęli bracia Tymoteusz i Domosław Rogowscy (Łada 2103) oraz Filip Stopa i Rafał Ślęczka. Duet z Wieliczki będzie należał do tych najszybciej podróżujących po oesach, m.in. za sprawą swojej rajdówki, a więc BMW M3 E36.



170 km ścigania na kultowych trasach



Rajd Świdnicki to druga najstarsza, po Rajdzie Wisły, runda Millers Oil HRSMP. Impreza obecna jest w kalendarzu mistrzostw Polski od 46 lat. Rekordzistami zawodów są nieodżałowani mistrzowie – Marian Bublewicz i Janusz Kulig, którzy pięciokrotnie triumfowali w Świdnicy. Z kolei wśród pilotów siedmiokrotnie puchar za zwycięstwo odbierali Jarek Baran i Ryszard Żyszkowski.



W tym roku organizatorzy przygotowali trasę wydłużoną o około 36,5 km względem ubiegłorocznej edycji. W harmonogramie jest 13 oesów o łącznej długości 169,1 km, co z pewnością będzie stanowiło wyzwanie dla rajdówek sprzed kilkudziesięciu lat. Do startów w HRSMP dopuszczone są samochody z lat 1931-1999, więc stawka mistrzostw jest bardzo zróżnicowana. Niektóre rajdówki dzieli kilkadziesiąt lat i technologiczna przepaść. Trudno oczekiwać, by załoga w Trabancie mogła toczyć bezpośrednią rywalizację z duetem w Porsche 911. Dlatego samochody są podzielone na kategorie wiekowe, zgodne z wymaganiami FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa):

Kategoria 1 – roczniki od 1931 do 1969;

Kategoria 2 – roczniki od 1970 do 1975;

Kategoria 3 – roczniki od 1976 do 1981;

Kategoria 4 – roczniki od 1982 do 1990;

Kategoria 5 – roczniki od 1991 do 1999.



Dodatkowo, w poszczególnych kategoriach obowiązuje podział wg pojemności skokowej silnika (do 2000 cm3 i pow. 2000 cm3) lub wieku (Kat. 1 – pojazdy do 1961 roku i młodsze). Oprócz tego dla zawodników w rajdówkach niespełniających w 100 proc. wymogów homologacyjnych prowadzone są dodatkowe kategorie: Historic Open +2000 i Historic Open -2000.



Rywalizacja w 52. Rajdzie Świdnickim rozpocznie się w sobotę, 27 kwietnia o godz. 16, a godzinę później na trasę ruszą uczestnicy Millers Oils HRSMP.

informacja prasowa

