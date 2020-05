Jak "legalnie oszukiwać" w HRSMP Digital?

Projekt od samego początku budził spore wątpliwości, ale organizatorzy nie przyjmowali żadnych uwag i twardo brnęli w stwierdzenia, że jest to najlepsza możliwa opcja rywalizacji. Postanowiłem więc sprawdzić na własnej skórze, czy seria, wspierana przez PZM i podkomisję nowych technologii, realizuje swoją misję: "Podstawowymi celami związku na najbliższe lata jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności kadry, a także potencjału obiektów sportowych w celu organizacji zawodów na światowym poziomie". Moim zdaniem zdecydowanie nie, a minusów całego projektu jest tyle, że nie wiem, czy będę w stanie wszystkie wymienić.

DiRT 3

Zacznijmy od wyboru gry, która stała się oficjalną platformą do organizacji HRSMP Digital. DiRT 3 z pewnością nie jest najnowszą produkcją i 24 maja skończy dziewięć lat. Co więcej, podkomisja nowych technologii tworzy mistrzostwa na bazie starej generacji konsol... Tak, tak, DiRT 3 poza komputerami powstał na PS3 i Xboxa 360, gdzie za rogiem czeka już PS5 i Xbox Series X. Chyba nie taki powinien być cel komisji o takiej nazwie. Po DiRT3 powstały kolejne edycje gry, które z pewnością są też w zasięgu każdego kierowcy i gracza, bo to głównie podkreślano przy wyborze. Celem miał być niski próg wejścia, więc dlaczego nie wybrano Richard Burns Rally? Gra ma jeszcze mniejsze wymagania, dużo więcej odcinków, samochodów, możliwości i mimo jeszcze większej liczby lat na karku, jest dużo lepsza. Myślę, że niektórzy mieliby problem z zainstalowaniem jej oraz modów, co jest zrozumiałe. Nie każdy musi być technicznym specem, ale organizator, zamiast wrzucać "śmieszne dzwony" z gry na oficjalny profil cyklu, mógłby w tym czasie przygotować samouczek, co i jak zainstalować.

Można było też postawić na DiRT Rally. Gra w grudniu skończy cztery lata, jest uważana za jedną z najlepszych z całej serii i co najlepsze jest dostępna na konsole nowej technologii. Oczywiście mogą pojawić się głosy, że pewnie kosztuje dużo więcej i w przypadku PC ma dużo większe wymagania. Otóż nie! W Internecie spokojnie da się znaleźć legalną grę za 5-6 zł. Nowsza wersja wymaga także procesora z minimum 2.4 GHz (stara wymaga 2.8 GHz), 4GB RAM-u (stara 2GB) oraz karty graficznej z minimum 1GB pamięci VRAM (starsza wersja 256 MB). Dla mnie te wymagania nie są nie wiadomo jak wielkie i myślę, że każdy chętny byłby w stanie je spełnić, zwłaszcza że wielu graczy chwaliło się pokaźnymi symulatorami. Nie muszę chyba wspominać, że zapewne organizator ma DiRT-a 3 i dlatego zdecydowano się na ten produkt. O najnowszym DiRT Rally 2.0 nie wspominam, choć tak naprawdę obecnie 99% rajdowych rozgrywek e-sportowych bazujących na produktach Codemasters odbywa się na tej produkcji.

MODY, KODY, CHEATY, CZYLI OSZUSTWA W GRZE

Każdy z nas, bez względu na rodzaj dyscypliny sportu biorąc udział w zawodach, chciałby sprawiedliwych warunków rywalizacji. Nie mówię tutaj o tym, że ktoś ma sprzęt za kilka tysięcy, a ktoś za dziesięć złotych. Chodzi o to, że organizator powinien zapewnić równe warunki do rywalizacji. Co robią organizatorzy HRSMP Digital? ZACHĘCAJĄ DO OSZUKIWANIA.

Wszelkiego rodzaju mody i kody są bolączką e-sportu od samego początku jego istnienia, a gracze, którzy zostali na nich przyłapani, zostawali z hukiem wyrzucani z danych rozgrywek. W HRSMP Digital jest jednak inaczej. Najpierw sprawdzając regulamin, znalazłem punkt 13.1. Serwisowanie w dowolnym zakresie może odbywać się w każdym momencie rozgrywek, poza trasą odcinka specjalnego. W głowie od razu zaświtała mi myśl, że to zgoda na oszukiwanie. Jednak cały czas miałem pewne wyrzuty. Kilka dni później jednak oficjalny profil HRSMP wrzucił takie posty:

Pasek Lista HRSMP Digital 1 / 3 HRSMP Digital 2 / 3 HRSMP Digital 3 / 3

I wszystko stało się jasne. W pierwszych akapitach wspominałem, że DiRT 3 jest starszą grą na starą generację konsol, a co to może oznaczać? Dużo łatwiejszy dostęp do modów i kodów. W Internecie bez problemu znajduję moda, który w momencie naciśnięcia gazu zapewnia nam od razu maksymalne obroty i moc, co w połączeniu z włączonymi wszystkimi pomocami w grze daje efekt jak poniżej. Po lewej stronie ekranu znajduje się przejazd z włączonym "turbo", po prawej bez modyfikacji, tak jak grałbym normalnie (z wyłączonymi asystami i ręczną skrzynią biegów). Co więcej, gram na klawiaturze...

Najlepsze jest to, że cały pakiet modyfikacji można kupić za 15 euro. Znajdziemy w nim m.in mocniejsze hamulce, maksymalną przyczepność opon (14.1. Obowiązuje stosowanie dowolnych opon i kół), auto-szybkość i chyba najlepszą opcję: MOŻLIWOŚĆ ZATRZYMANIA CZASU. Dokładnie to przeczytaliście, organizator zachęcając do poszukiwań modyfikacji gry, zezwolił na korzystanie z moda zatrzymującego czas. W skrócie zaczynam oes, naciskam klawisz zatrzymujący czas i jadę do mety, gdzie gra zapisuje mój rezultat jako mniej niż sekunda, sekunda, może dwie, kwestia mojego refleksu na starcie. Poniżej zamieszczam video pokazujące działania trainerów. Jeśli ktoś nie chce jednak wydawać 15 euro, by zostać zgodnie z regulaminem mistrzem Polski HRSMP Digital, może skorzystać z kolejnej luki, czyli...

...WYNIKI W FORMIE SCREENÓW/ZDJĘĆ

W 2005 roku z grupką znajomych zorganizowaliśmy mistrzostwa w grze Colin McRae Rally 2005 i już wtedy jako nastolatkowie, wiedzieliśmy, że rozgrywka musi odbywać się online, ponieważ wysyłając zdjęcia wyników, możliwe są ich modyfikacje. Kolejny raz wspomnę o tym, że DiRT3 jest starą grą, a co za tym idzie, serwery już nie istnieją i nie ma możliwości sprawdzenia wyników online. Co więc robi organizator (w tym PODKOMISJA NOWYCH TECHNOLOGII)? Regulamin mówi: 3.4 ...Zawodnicy muszą pokonać trasę rajdu oraz przesłać wiarygodny dowód osiągniętych wyników czasowych w postaci zrzutów z ekranu (zdjęć) pokazujących czas pokonania poszczególnych odcinków danej rundy. Jaki to jest wiarygodny dowód? W obliczu wszystkich możliwych do wykorzystania modów każdy czas jest wiarygodny, a jeśli nie chcemy wydawać 15 euro, w dobie Photoshopa z łatwością przerobimy zrzut ekranu w programie graficznym. W końcu sam organizator napisał: "Nasi zawodnicy nie mają sobie równych w wymyślaniu co by tu jeszcze zmodyfikować. To raczej na medal niż na karę." Celowo z pomocą jednego z kolegów modyfikujemy zrzut ekranu z wynikiem i wysyłamy jako oficjalny. Poniżej znajdują się poprawne zrzuty oraz ich przeróbki. Co więcej, również organizator może modyfikować wyniki w dowolny sposób, bo żaden z graczy nie wie, jaki czas uzyskał jego rywal.

Pasek Lista HRSMP Digital 1 / 6 HRSMP Digital 2 / 6 HRSMP Digital 3 / 6 HRSMP Digital 4 / 6 HRSMP Digital 5 / 6 HRSMP Digital 6 / 6

ZGŁOSZENIA

O ile fakt dopuszczenia do startów tylko zawodników związanych z HRSMP da się jeszcze zaakceptować, to nie rozumiem, jak można przyjmować zgłoszenia po nickach? HRSMP Digital jest oficjalnym cyklem, w którym zostaną przyznane tytuły mistrzowskie, a organizator zasłaniając się RODO, przyjmował zgłoszenia, w których można było wpisać cokolwiek i tworzyć "zawodników widmo". Nie ma realnych możliwości weryfikowania ich i stąd pewnie zapis w regulaminie mówiący o możliwości nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Co więcej, jeśli organizator nie miał możliwości weryfikacji, o konkretne dane dopytywał mailowo i tutaj zasady RODO nagle nie przeszkadzały. Naprawdę trudno jest dołączyć oświadczenie RODO, które każdy z zawodników podpisałby lub dać odpowiedni punkt w regulaminie, by zapewnić minimalną przejrzystość? Już widzę poważną galę PZM, gdzie jako mistrz wyczytywany jest Duniek, który pokonał Wasyla i CA...

PS. Organizator, w tym podkomisja nowych technologii stworzył formularz zgłoszeniowy w nieedytowalnym pdf. Co to oznacza? Musisz go wydrukować i wypełnić ręcznie albo bawić się w paincie...

BRAK ODPOWIEDZIALNYCH OSÓB OFICJALNEGO CYKLU

HRSMP Digital jest oficjalnym cyklem PZM, a okazuje się, że w regulaminie, ani żadnym dokumencie nie znajdziemy żadnej osoby oficjalnej (piękne zapewnienie sobie alibi, przy niewypale, jakim ten cykl jest). Tzn. znajdziemy np. komisję sędziowską w składzie: Wojtek Delegat, Bartek Techniczny i Patryk Obliczeniowiec. Naprawdę? Oficjalny cykl i bawi się w coś takiego? Zrozumiałbym, gdyby to była zabawa dla kolegów we własnym gronie, ale to są OFICJALNE MISTRZOSTWA PZM!

NIEMOŻLIWE DO WYKONANIA PUNKTY REGULAMINU

Organizatorzy, chcąc zapewnić jak największy poziom realizmu, zapomnieli, że to całkiem inna dyscyplina sportu i we własnym regulaminie stworzyli kilka punktów, które nie są do zrealizowania. Dla przykładu punkt 12.1.2. mówi: Każdy członek załogi musi być ubrany w homologowany kombinezon ognioodporny, długą bieliznę, balaklawę, rękawice (nie dotyczy pilotów), skarpety i buty. Każdy członek załogi musi używać system bezpieczeństwa ograniczający ruch głowy do przodu FHR (lista techniczna FIA nr 29 i/lub 36) wraz z odpowiednim kaskiem (zgodnie z wymaganiami Rozdziału III Zał. L). Tylko jak gracz ma spełnić ten punkt, skoro modele zawodników nie mają bielizny ognioodpornej? Przed rozpoczęciem gry mam założyć te elementy na siebie?

Dodatkowo punkt 12.1.1. mówi: W czasie poruszania się samochodu rajdowego po trasie OS każdy członek załogi pod rygorem dyskwalifikacji musi mieć na głowie zapięty kask ochronny i musi mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Niestety w DiRT 3 czasami występuje błąd, gdzie w aucie nie widać załogi. Co wtedy? Podobnie jak w powyższym punkcie, mam założyć kask i zapiać pasy siadając do laptopa?

Po publikacji nieoficjalnych wyników wysłane zostały oficjalne protesty w tych sprawach zgodnie z punktem 16.1. Wszystkie protesty muszą być składane do Komisji Sędziowskiej (mailem na adres organizatora: Motul.HRSMP@Digitalrally.pl) nie później niż 2 dni po dacie publikacji klasyfikacji prowizorycznej i muszą być rozpatrzone w terminie 24 godzin od wniesienia. Rozstrzygnięcie protestu przez Komisję Sędziowską ma charakter ostateczny i składającemu nie przysługuje odwołanie od takiej Decyzji. Co zrobił organizator? W odpowiedzi stwierdził, że protest jest niezgodny z MKS i regulaminem, którego punkty sam stosuje tak, jak chce m.in rozpatrując pierwszą sprawę po ponad 71 godzinach, a drugą po blisko 41 godzinach. Zamiast znaleźć sposób na rozwiązanie problemu i przyznać się do błędu, twardo idzie się w zaparte. Ponadto oficjalne rozgrywki pod patronatem PZM, który jest członkiem FIA, nie tworzy żadnej procedury odwoławczej, wierząc w nieomylność jednej osoby, która jak widać po powyższym tekście, nie ma tej cechy. Pełna treść jednego z protestów oraz odpowiedź poniżej.

Pasek Lista HRSMP Digital 1 / 4 HRSMP Digital 2 / 4 HRSMP Digital 3 / 4 HRSMP Digital 4 / 4

BRAK KALENDARZA

Każdy szanujący się cykl, nawet ten wirtualny przedstawia kalendarz swoich rozgrywek. Jak mamy w HRSMP Digital? Osiem rund, a kiedy odbędą się, organizator będzie informował...

INNE

13.3. Paliwo. W zakresie paliwa i tankowania obowiązują zasady Regulaminu Motul HRSMP. Całość paliwa nieodpłatnie dostarcza organizator. Jak wiadomo, paliwem do wirtualnej rozgrywki jest prąd. Do organizatorów zostało więc wysłane oficjalne zapytanie z prośbą o przedstawienie danych do faktury. Mail oraz odpowiedź znajdują się poniżej.

Pasek Lista HRSMP Digital 1 / 2 HRSMP Digital 2 / 2

17.5 Kierowcy startujący jako Gość są uczestnikami raju, ale ich wyniki czasowe nie są publikowane. Są oni klasyfikowani w odrębnej klasyfikacji Gość na podstawie zdobytych punktów, bez publikacji osiągniętego czasu, chyba że organizator ustali inne warunki ich startu.

O przejrzystości trochę już było, więc zostawię ten punkt do własnej interpretacji. Dodam tylko, że w oficjalnym komunikacie po pierwszej rundzie, nawet słowem nie wspomniano o rywalizacji w klasie Gość i Open.

PODSUMOWANIE

Nie wiem jakim cudem, ktokolwiek w podkomisji nowych technologii PZM wyraził zgodę na organizację cyklu z takimi błędami? Oczywiście można zrozumieć, że w czasie pandemii koronawirusa nie jest najlepiej, ale tworząc oficjalne rozgrywki, należałoby zachować minimalne standardy. Jak widać powyżej, nie zachowano żadnych i każdy z dopuszczonych graczy może robić w tym cyklu, co chce. Jedynym plusem tego przedsięwzięcia są pozytywne intencje, ale jak dobrze wiemy, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.

Do podkomisji nowych technologii oraz organizatora cyklu został wysłany powyższy tekst z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób dopuszczono do organizacji oficjalnych rozgrywek z tak rażącymi błędami.

Jednocześnie chcę przeprosić moich rywali z klasy gość za stosowanie modów i kodów, na które sam organizator zezwolił.