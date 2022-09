Automobilklub Śląski organizuje Rajd Wisły od 1951 roku. Absolutnym rekordzistą tych zawodów jest Sobiesław Zasada, który wygrywał je ośmiokrotnie. Tylko dwa triumfy mniej wywalczył Marian Bublewicz, w tym jeden za kierownicą Opla Kadetta GT/E, czyli rajdówki, którą w Motul HRSMP startują Piotr Kiepura i Mateusz Galle. Cztery razy najlepszy w Rajdzie Wisły był Błażej Krupa. W 1997 roku w Wiśle Janusz Kulig i Jarek Baran przypieczętowali swój pierwszy tytuł mistrzów Polski, do którego dojechali zjawiskowym Renault Megane Maxi. Rajd Wisły trzykrotnie był rundą Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W 2017 roku zwycięstwem kropkę nad „i” postawili Robert Luty i Dariusz Gurdziołek (Subaru Legacy 4WD) i sięgnęli po tytuł mistrzów Polski w rajdach historycznych. Rok później Luty ponownie wygrał, tym razem z Marcinem Celińskim, lecz tytuł w sezonie 2018 powędrował do Piotra Zaleskiego i Jacka Gruszczyńskiego (Porsche 911 SC). W ubiegłym roku puchary za zwycięstwo na Placu Hoffa w Wiśle odbierali Marek Suder i Marcin Kowalik, ciesząc się jednocześnie ze swojego pierwszego tytułu w Motul HRSMP.

Wąsko, kręto i przez szczyty

Organizatorzy 67. Rajdu Wisły przygotowali trasę o długości 312,64 km, z czego 117,6 km to dystans 10 prób sportowych. Pierwszy etap zostanie rozegrany w piątek, 30 września. Rano (od 8 do 11) zawodnicy będą mogli sprawdzić swoją formę i rajdówki na odcinku testowym w Ustroniu Jaszowcu. Oficjalny start rajdu zaplanowano na godzinę 17 na Placu Hoffa w Wiśle. Następnie kierowców i pilotów czekają dwie pętle składające się z odcinków Dobka-Partecznik (10,38 km) oraz Kubalonka (8,07 km). Po ich pokonaniu kierowcy i piloci zjadą na serwis w kompleksie Zagroń w Istebnej.

Z kolei na sobotę, 1 października zaplanowano dwie próby, które będą pokonywane po trzy razy: Laliki (18,3 km) oraz Istebna (8,6 km). Zakończenie zawodów i rozdanie pucharów – od 17:28 na Placu Hoffa w Wiśle.

Trasy w Beskidach to kwintesencja rajdowania – wąskie asfaltowe drogi, przejścia przez szczyty i liczne zakręty stawiają wiele wyzwań przed zawodnikami i ich kilkudziesięcioletnimi rajdówkami.

Meczbol Sudera i Kowalika

W roli liderów klasyfikacji historycznego czempionatu do Wisły przyjadą Suder i Kowalik. Przedostatnia runda mistrzostw będzie dla nich szansą na przypieczętowanie tytułu jeszcze przed kończącą sezon wyprawą do Koszyc. Załodze Forda Sierry RS Cosworth 4x4 odpadli najpoważniejsi rywale – Robert Luty i Marcin Celiński, którzy nie ukończyli dwóch z czterech rozegranych w tym roku rajdów. To sprawia, że ich szanse na mistrzostwo są już iluzoryczne. W obliczu tej sytuacji trzykrotny triumfator Motul HRSMP nie zdecydował się na start w dwóch ostatnich rajdach sezonu.

W klasie FIA 4/J2 (rajdówki z lat 1986-90) obrońcy tytułu będą mieli dwóch rywali – załogi Marcin Grzelewski/Krzysztof Niedbała (Ford Sierra RS Cosworth 4x4) i Elefant/Bartłomiej Męka (BMW 318is).

Wśród zgłoszonych załóg są naturalnie regularni uczestnicy rund Motul HRSMP. Mowa tu o Michale Łusiaku i Sylwii Zaborowskiej (Ford Mercury, klasa FIA 4/J1) czy też duecie Piotr Kiepura/Mateusz Galle (Opel Kadett GT/E, klasa FIA 3). Z kolei w klasie Historic Open 4WD Audi Quattro wystawią Grzegorz Olchawski i Przemysław Bosek. Co ciekawe, niesamowity samochód Olchawskiego swój debiut na rajdowych trasach miał właśnie podczas Rajdu Wisły w 2019 roku.

Wisła przyciąga

Łącznie start w piątej rundzie Motul HRSMP 2022 zadeklarowało 19 załóg. W tym gronie są również duety wracające do rywalizacji po krótszych lub dłuższych przerwach. I tak w Historic Open 2WD ponownie zobaczymy duet Krzysztof Mikulski/Jerzy Skrzypek (Mercedes C123 280E), a w Historic Open 2WD po pauzie na Rajd Śląska do rywalizacji wracają Wojciech Goździewicz i Joanna Madej (BMW 318is).

Do stawki kategorii FIA 3 (auta z lat 1976-81) dołączają Mirosław Miernik i Przemysław Baryła (Fiat Abarth 131 Rally), a także Piotr i Izabela Filipiak (BMW 320).

Jeszcze dłuższą przerwę od startów kończą bracia Rogowscy (Łada VAZ 2105 VTFS). Ostatnim startem Tymoteusza i Domosława był Rajd Śląska 2020.

Drugą Ładę (2107 VTFS) przywiezie kolejny z rodzinnych duetów, czyli Witold i Witold Moliccy (ojciec i syn).

Stawkę piątej rundy Motul HRSMP uzupełnią dwie załogi jadące bez pomiaru czasu, czyli Baldwin/Ciszewska (Subaru Legacy 4WD) oraz Łanoszka/Kubat (Ford Sierra RS Cosworth).

Co, gdzie i kiedy - program 67. Rajdu Wisły – 5. rundy Motul HRSMP 2022

Piątek, 30 września (4 odcinki specjalne, łącznie 36,9 km)

8:00-11:00 – odcinek testowy (3,26 km, Ustroń Jaszowiec)

17:00 – Ceremonia startu (Wisła, Plac Hoffa)

17:18 – OS 1: Dobka-Partecznik (10,38 km)

17:51 – OS 2: Kubalonka (17,51 km)

18:41 – Strefa montażu opon A (Wisła Malinka)

19:19– OS 3: Dobka-Partecznik (10,38 km)

19:52 – OS 4: Kubalonka (17,51 km)

20:32 – Serwis B: 45 min. (Istebna, Kompleks Zagroń)

Sobota, 1 października (6 odcinków specjalnych, łącznie 80,7 km)

9:05 – Serwis C: 15 min. (Istebna, Kompleks Zagroń)

10:23 – OS 5: Laliki (18,3 km)

11:01 – OS 6: Istebna (8,6 km)

11:36 – Serwis D: 30 min. (Istebna, Kompleks Zagroń)

13:09 – OS 7: Laliki (18,3 km)

13:47 – OS 8: Istebna (8,6 km)

14:22 – Serwis E: 30 min. (Istebna, Kompleks Zagroń)

15:55 – OS 9: Laliki (18,3 km)

16:33 – OS 10: Istebna (Power Stage, 8,6 km)

17:28 – Ceremonia mety (Wisła, Plac Hoffa)

