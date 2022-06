Najtrudniejsza przeprawa sezonu - rusza Orlen Rajd Polski

W tym roku Rajd Polski już po raz 17. zagości w Mikołajkach, a zawodnicy przystąpią do rywalizacji na malowniczych, ale wąskich i szybkich szutrowych oesach Warmii i Mazur. Będzie to także druga w historii Motul HRSMP runda rozgrywana na luźnej nawierzchni. Poprzednią okazją do ścigania na szutrze był również Rajd Polski – w sezonie 2019.

Ponad 100 km szutrowej przygody

Uczestnicy drugiej rundy Motul HRSMP przejadą krótszy wariant trasy ORLEN 78. Rajdu Polski, niż ich koledzy we współczesnych i znacznie bardziej odpornych rajdówkach. Stawka historycznego czempionatu będzie rywalizować na ośmiu odcinkach specjalnych o łącznej długości blisko 104 km. Siedem prób będzie pokonywanych tylko raz. Dwa przejazdy zaplanowano wyłącznie w przypadku oesu Mikołajki Max. Wszystko po to, by kilkudziesięcioletnie samochody nie musiały jechać po trasie mocno zniszczonej dwoma przejazdami blisko 80 nowoczesnych aut.

Nie oznacza to jednak, że poziom wyzwania maleje. W harmonogramie są bardzo zróżnicowane oesy – od sprinterskiego (2,5 km) starcia na betonowo-szutrowym torze Mikołajki Arena po 24 km rywalizacji na trasie odcinka Wieliczki. Właśnie ten, kończący pierwszy etap oes, może okazać się kluczowy dla wyników zmagań.

W pogoń i w ucieczkę

Czołowi zawodnicy Motul HRSMP przyjeżdżają do Mikołajek w zupełnie innych rolach i z innymi założeniami taktycznymi. Liderzy Historycznej Klasyfikacji Generalnej – Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra RS Cosworth 4x4, 34 pkt) postarają się utrzymać pierwszą pozycję, wywalczoną po tym jak byli najszybsi w 50. Rajdzie Świdnickim-Krause. W gronie uciekających przed peletonem są również Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała (Ford Sierra RS Cosworth 4x4) – wiceliderzy historycznej generalki (29 pkt), a także Piotr Kiepura i Mateusz Galle (Opel Kadett GT/E), którzy przed ORLEN 78. Rajdem Polski zajmują trzecią lokatę w tabeli (23 pkt).

Na czele grupy pościgowej są Robert Luty i Marcin Celiński (Subaru Legacy 4WD), którzy ze Świdnicy wyjechali bez punktów po awarii silnika na odcinku testowym. O pierwsze punkty w sezonie powalczą także m.in. Grzegorz Olchawski i Łukasz Zapart (Audi Quattro) czy też Piotr Zaleski z Piotrem Szadkowskim (FSO Polonez 2000 C).

Jeszcze bardziej zróżnicowana stawka

Druga runda Motul HRSMP 2022 przyciągnęła także kilka załóg, które zadebiutują w tym cyklu. W tym gronie są także zawodnicy zza granicy. Wołgą GAZ 24 pojadą Alar Hermansson i Andre Vare. Estoński duet ma już na swoim koncie dwa starty w Motul HRSMP – podczas ubiegłorocznych rajdów Koszyc i Wisły. - Tworzymy załogę już od 20 lat. W tym czasie startowaliśmy różnymi samochodami, m.in. Porsche 911 czy BMW 2002ti, ale także ciężarówkami sprzed lat, ponieważ w Estonii można było startować takimi konstrukcjami. W Motul HRSMP zadebiutowaliśmy w zeszłym roku i trafiliśmy na ciekawe oesy, doborowe towarzystwo i świetną atmosferę. Dlatego wróciliśmy w tym sezonie, a dodatkowo namówiliśmy na starty także znajomych z Finlandii – relacjonuje Alar Hermanson.

Ciekawą rajdówkę po raz pierwszy pokażą kibicom Marcin Moczarski i Krzysztof Pawlak, dla których Mercedesa 190 2.3-16 przygotowała ekipa Marka Sudera, czyli Gazmot Motorsport. - Będzie to debiut zarówno samochodu, jak i załogi. Samochód będzie klasyfikowany w ramach kategorii FIA4J1 - dla konstrukcji z lat 1982-85. Poprzeczka zawisła wysoko, ponieważ Rajd Polski to bardzo wymagające zawody, tym bardziej dla świeżej załogi i samochodu. Biało-czerwone barwy nawiązują nie tylko do historycznego malowania auta, ale również do naszych barw narodowych - tłumaczy Suder.

Kolejnego Mercedesa 190 2.3-16 pokażą Finowie, których do Motul HRSMP przyciągnęli… rywale. - Startuję w rajdach od 1983 roku i do tej pory mam na koncie 350 rajdów w 13 różnych krajach. Ścigaliśmy się już w różnych miejscach w Europie, ale nie mieliśmy jeszcze okazji do rywalizacji w Polsce. Aż do teraz. ORLEN 78. Rajd Polski będzie naszym pierwszym startem w Polsce, ale mamy nadzieję, że nie ostatnim - mówi Jari Hamalainen, którego pilotować będzie Tero Maki.

Łącznie do drugiej rundy Motul HRSMP zgłosiły się 22 załogi, z czego sześć będzie dysponować samochodami z napędem na wszystkie koła.

Historyczna Klasyfikacja Generalna Motul HRSMP 2022 przed Orlen 78. Rajdem Polski:

1. Suder/Kowalik (Ford Sierra RS Cosworth 4x4) 34 pkt

2. Grzelewski/Niedbała (Ford Sierra RS Cosworth 4x4) 34 pkt

3. Kiepura/Galle (Opel Kadett GT/E) 23 pkt

4. Łusiak/Zaborowska (Ford Mercury) 22 pkt

5. Elefant/Bartłomiej Męka (BMW 318is) 18 pkt

6. Wodziński/Kaczmarek (Alfa Romeo GT 2000 Veloce) 15 pkt

7. Miernik/Baryła (Fiat 131 Abarth) 13 pkt

Harmonogram Orlen 78. Rajdu Polski - II rundy Motul HRSMP 2022

Piątek, 10 czerwca:

18:30: ceremonia startu (Mikołajki, Rynek)

22:00: OS 1 – Mikołajki Arena (2,5 km)

Sobota, 11 czerwca:

10:30: serwis A – 15 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

12:15: OS 2 – Krzywe (15,2 km)

13:10: OS 3 – Wojnasy (12,87 km)

14:00: OS 4 – Wieliczki (24,36 km)

16:05: serwis B – 45 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

Niedziela, 12 czerwca:

10:50: serwis C – 15 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

11:20: OS 5 – Mikołajki Max (9,34 km)

12:45: OS 6 – Świętajno (18,61 km)

14:08: OS 7 – Miłki (11,17 km)

15:00: serwis D – 30 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

15:45: OS 8 – Mikołajki Max (9,34 km)

16:30: ceremonia mety (Mikołajki, Rynek)

