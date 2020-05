Noworól: HRSMP Digital nie jest oficjalnym cyklem PZM

W zapowiedzi sezonu wirtualnej serii można było przeczytać: Mistrzostwa Motul HRSMP Digital, czyli wirtualna rywalizacja historycznych aut w czasie pandemii. To pierwsza taka inicjatywa zawodników rajdowych mistrzostw Polski realizowana pod auspicjami PZM, w ramach szeroko zakrojonego programu PZM Digital prowadzonego przez Podkomisję Nowych Technologii GKSS PZM. Dziś Noworól stwierdził jednak coś innego.

- Ponieważ Mistrzostwa Motul HRSMP Digital powstały z inicjatywy zawodników startujących w rajdach historycznych odbywających się w rzeczywistości i mają charakter rajdowej rozrywki towarzyskiej w oczekiwaniu na prawdziwe rajdy, Polski Związek Motorowy poparł inicjatywę. W tym miejscu jednak chciałbym zaznaczyć, że cykl ten nie jest oficjalnym cyklem PZM, a tym bardziej nie są to oficjalne cyfrowe Mistrzostwa Polski rozgrywane pod egidą PZM. Ten status mają rozgrywki Mistrzostwa Polski Digital Motorsport - MPDM, które na mocy podpisanej umowy są organizowane we współpracy z firmą Ragnar Simulator. Na ten moment, po rozegraniu wstępnych zawodów: prologu, budowane są zasady/regulamin rozegrania cyfrowych Mistrzostw Polski - komentował dla Motorsport.com Noworól.

W związku z komentarzem przewodniczącego GKSS został wysłany kolejny mail z zapytaniem, czy PZM przyjrzał się regulaminowi rozgrywek i wyraził, choć odrobinę zainteresowania, by sprawdzić, czy ten cykl ma rację bytu, by go wspierać oraz dlaczego organizator HRSMP Digital informował, że cykl jest tworzony w ramach szeroko zakrojonego programu PZM Digital prowadzonego przez Podkomisję Nowych Technologii GKSS PZM.

Od organizatora cyklu nadal nie otrzymaliśmy żadnego komentarza. Co więcej, organizator zablokował adres mailowy osoby zajmującej się tematem.