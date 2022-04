Fiatem 128 Kiepura i Galle wyjeździli mistrzostwo w kategorii FIA 2 w sezonie 2018. Rok później powtórzyli ten wynik korzystając ze wspomnianego produktu FSO, czyli “dużego Fiata” w wersji Monte Carlo. Na kolejny sezon przygotowali FSO Poloneza 2000 C wzorowanego na rajdówce Janusza Szerli. W skróconym sezonie 2020 wywalczyli najwięcej punktów w kategorii FIA 4/J1 (rajdówki z lat 1982-85), ale wystartowali w zbyt małej liczbie rund, by zdobyć tytuł. W 2021 roku Polonez był dość kapryśny i skutecznie utrudnił załodze walkę o czołowe pozycje.

W sezonie 2022, który rozpocznie się 23 kwietnia w Świdnicy, Kiepura i Galle będą rywalizować Oplem Kadettem GT/E. – Zawsze chcemy robić coś nowego, ciekawego, by rozwijać zarówno cykl, jak i nas jako załogę. W polskiej motoryzacji nie było mocniejszej rajdówki niż FSO Polonez 2000 C, więc zdecydowaliśmy się na budowę nowego samochodu – wyjaśnia kierowca z Kłobucka. Samochód, który przygotowali Piotr i Mateusz, to rajdówka z 1978 roku, zbudowana wg homologacji grupy 2. Napędza ją dwulitrowy, wolnossący silnik o mocy około 160 KM, przekazywanej na tylne koła.

– Nie ścigaliśmy się jeszcze w kategorii FIA 3. Chcieliśmy zatem zbudować samochód, który był homologowany w latach 1976-81. Nie bez znaczenia jest fakt, że taką rajdówką startowali też wielcy kierowcy – Jerzy Landsberg czy Marian Bublewicz, a ja zawsze chciałem mieć jeden z modeli, którymi ścigał się Marian – tłumaczy Kiepura.

Piotr i Mateusz mają już za sobą pierwsze kilometry w Oplu. – Samochód ma podobną moc do Poloneza 2000 C, ale jest około 200 kg lżejszy, a to kolosalna różnica. Pierwszy raz pojechałem tym autem podczas tegorocznego Memoriału Kuliga i Bublewicza w Wieliczce. Wrażenia są niesamowite. Lekkość tej rajdówki czuje się od razu. Auto świetnie się prowadzi i “słucha się” kierowcy. To pokazuje, jak wiele znaczy masa w rajdach – mówi z entuzjazmem Kiepura.

Piotr i Mateusz planują starty we wszystkich tegorocznych rundach Motul HRSMP, wliczając w to ORLEN 78. Rajd Polski, czyli jedyne w kalendarzu zawody rozgrywane na szutrze. – Mogę jednak zdradzić, że jeden rajd w tym roku chcemy pojechać innym samochodem, który aktualnie budujemy. Co to będzie? Nie mogę powiedzieć, bo to ma być niespodzianka – kończy Piotr Kiepura.

