Nowości w Motul HRSMP

Przed mistrzostwami 2021, drugim z kolei sezonem w okresie szalejącej pandemii zapytaliśmy Mirosław Miernika, Koordynatora Rajdów Historycznych PZM o tegoroczne rajdowe plany.

Czego możemy się spodziewać po Motul HRSMP w sezonie 2021 ?

MM: - Pandemia trwa i jeszcze potrwa, może nawet kilka lat. Jednak nasze ciężko wywalczone rajdy historyczne nie staną się ofiarą tego podłego wirusa. Zawodnicy Motul HRSMP to ludzie bardzo odpowiedzialni a jednocześnie prawdziwi twardziele i zawodowcy. Walkę i wiarę w zwycięstwo mają we krwi. Walczą z nim twardo, konsekwentnie i bez cienia wątpliwości, że go pokonają.

Przestrzeganie pełnego reżimu sanitarnego jest dla nas równie oczywiste jak przestrzeganie rajdowej dyscypliny w zakresie bezpieczeństwa. Nikt z nas nie pojedzie na odcinku specjalnym w luźnych pasach bezpieczeństwa. Przepisy i zasady bezpieczeństwa traktujemy poważnie. Jest obowiązek noszenia maseczek na twarzy, więc my nie nosimy ich na brodzie. Jako sportowcy, Mistrzostw Polski i profesjonaliści właśnie w pandemii jesteśmy szczególnie zobligowani by swoim zachowaniem i postawą dawać przykład innym. Przykład jak dostosować swoje zachowania do panujących warunków, jak działać racjonalnie, nie kierując się strachem a doświadczeniem i wreszcie, jak nie poddać się psychologicznej presji wirusa i jak przy tym wszystkim zachować pogodę ducha i optymizm.

Nasi zawodnicy są w pełni przygotowani do sezonu Motul HRSMP 2021. Sezon zapewne będzie trudny, ale to właśnie trudności nas motywują. Im trudniejszy tym lepszy i tym większa satysfakcja udziału w nim i tym słodszy jest smak zwycięstwa.

Czy wszystkie rajdy z tegorocznego się jednak odbędą?

MM: - Nie mam powodów by w to wątpić. Rajdy to nie sport halowy. Tu nie ma wspólnych szatni ani łaźni. Rajdy rozgrywane są na wolnym powietrzu i to na bardzo dużym obszarze. Zachowanie dystansu społecznego podczas rajdów nie stanowi żadnego problemu. Pod względem zagrożenia epidemicznego rajdy to jedna z najbardziej bezpiecznych dziedzin sportu. HRSMP to Mistrzostwa Polski, a nasi zawodnicy to zawodnicy sportu profesjonalnego. Nie widzę podstaw by obawiać się, że taki sport (nawet przy najgorszym scenariuszu) będzie podlegał pandemicznym restrykcjom, które uniemożliwiałyby rozegranie wszystkich zawodów sezonu 2021

Rozmawiałem z wszystkimi prezesami automobilklubów organizatorów poszczególnych rund i wszyscy jednoznacznie potwierdzili pełną organizacyjną gotowość. Rozmawiałem z kierownictwem PZM i wiem, że i tu jest pełna rajdowa gotowość. Uważam, że wszystkie zawody rajdowych Mistrzostw Polski PZM są niezagrożone.

To w takim razie o samym sezonie: co nowego w regulaminie Motul HRSMP 2021?

Zmiany są w zasadzie kosmetyczne, ale na przykład samochody kategorii Historic Open (tj. auta mocno zmodyfikowane w stosunku do historycznych homologacji) podzielone są teraz zgodnie z przyjętą praktyką na 2WD i 4WD. To wyrównuje szanse, przede wszystkim szanse „osiek” i zapewnia im własne tytuły Mistrzów Polski. Również w Historycznej Klasyfikacja Generalnej zawodnicy samochodów 2WD maja szanse na oddzielną klasyfikację i puchary Mistrzów 2WD.

W tej chwili nasz cykl jest maksymalnie otwarty na zawodników startujących samochodami bez względu na zakres ich zgodności z homologacją. Jednocześnie każdy z nas ściga się samochodami podlegającymi temu samem reżimowi zgodności z oryginalną homologacją FIA. To zapewnia sportową uczciwość rywalizacji w Motul HRSMP.

Rozluźniliśmy też nieco wymogi formalne i np. samochody startujące bez pomiaru czasu lub nie zgłoszone do klasyfikacji rocznej nie muszą posiadać Narodowego Historycznego Paszportu Technicznego (NHTP). To znaczne ułatwienie dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z Motul HRSMP.

Zupełną innowacją w tym sezonie będzie nowa decyzja o dopuszczeniu do HRSMP współczesnych rajdowych klasyków tj. współcześnie produkowanych aut, których pierwowzorami są modele o wielkiej historii w sporcie samochodowym. Takimi samochodami są współcześnie produkowane modele Fiat 124 Abarth, Fiat 595 Abarth oraz Alpine A110. Obecnie trwają rozmowy z producentami innych klasycznych sportowych modeli w tym np. Mini Cooper S (słynnego ze swoich zwycięstw w Monte Carlo), czy współczesnej wersji Porsche 911 S jakim startował Mistrz Sobiesław Zasada. Samochody te będą startować w oddzielnej Kategorii „Modern Classic”.

Już wszyscy nie możemy się doczekać pierwszego rajdu, a potem kolejnych rund. Pojedziemy cały sezon i wirusa też pokonamy.