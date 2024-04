Nowy partner tytularny HRSMP

Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, to cykl organizowany przez Polski Związek Motorowy od 2017 roku. Startują w nim kierowcy i piloci w samochodach, które swoje największe triumfy święciły przed paroma dekadami.



Już w sezonie 2018, aż pięć z siedmiu rund zostało przeprowadzonych wraz z zawodami zaliczanymi do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Tym samym zawodnicy w rajdówkach sprzed lat pokonali te same odcinki specjalne, o takiej samej długości, co ich koledzy we współczesnych konstrukcjach dając kibicom możliwość poczucia dawnej rajdowej atmosfery.



Rok później do kalendarza włączono pierwszą rundę szutrową – Rajd Polski, czyli drugi najstarszy rajd na świecie. Z kolei w sezonie 2021 uczestnicy HRSMP po raz pierwszy zmierzyli na oesach poza Polską – podczas Rajdu Koszyc na Słowacji.



Od sezonu 2024 oficjalna nazwa historycznego czempionatu to Millers Oils Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Logotypy Millers Oils obecne będą m.in. na samochodach rajdowych startujących w HRSMP czy też w parku serwisowym. Partner cyklu będzie również wspierać działania komunikacyjne i promocyjne związane z Millers Oils HRSMP.

Mistrzowie w legendarnych rajdówkach



Do 2022 roku w HRSMP przyznawano tytuł w historycznej klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie zdobywał go Robert Luty w Subaru Legacy 4WD Turbo (2017 – z Dariuszem Gurdziołkiem, 2019 i 2020 – z Marcinem Celińskim). Dwa triumfy mają na swoim koncie Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra RS Cosworth 4x4, 2021 i 2022), a w 2018 roku najlepsi byli Piotr Zaleski i Jacek Gruszczyński w Porsche 911.



Do startów w HRSMP dopuszczone są rajdówki z lat 1931-1999, więc stawka mistrzostw jest bardzo zróżnicowana. Na odcinkach specjalnych można zobaczyć jak drugą rajdową młodość przeżywają takie konstrukcje jak Syrena 104, Trabant 601, Lancia Fulvia, Volvo Amazon, Fiat 125p Monte Carlo, FSO Polonez, Opel Kadett, a także bardzo mocne, turbodoładowane samochody – Ford Sierra RS Cosworth 4x4, Ford Escort RS Cosworth, Subaru Legacy 4WD Turbo czy też spektakularne Audi Quattro.



Niektóre rajdówki dzieli kilkadziesiąt lat i technologiczna przepaść. Trudno oczekiwać, by załoga w Trabancie mogła toczyć bezpośrednią rywalizację z duetem w Porsche 911. Dlatego samochody są podzielone na kategorie wiekowe, zgodne z wymaganiami FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa):

Kategoria 1 – roczniki od 1931 do 1969;

Kategoria 2 – roczniki od 1970 do 1975;

Kategoria 3 – roczniki od 1976 do 1981;

Kategoria 4 – roczniki od 1982 do 1990;

Kategoria 5 – roczniki od 1991 do 1999.

Dodatkowo, w poszczególnych kategoriach obowiązuje podział wg pojemności skokowej silnika (do 2000 cm3 i pow. 2000 cm3) lub wieku (Kat. 1 – pojazdy do 1961 roku i młodsze).



Oprócz tego dla zawodników w rajdówkach niespełniających w 100 proc. wymogów homologacyjnych prowadzone są dodatkowe kategorie: Historic Open +2000 i Historic Open -2000.

Sześć wymagających rund



- Sami jesteśmy pasjonatami motoryzacji. Doceniamy współczesne rozwiązania, ale tętno podnoszą nam właśnie te „analogowe”, wspaniałe konstrukcje sprzed kilku dekad. Wiemy, że rajdy historyczne mają ogromnym potencjał i niosą ze sobą ogromny ładunek pozytywnych emocji. Historyczne samochody budzą zainteresowanie kibiców, przywołują wspomnienia i wywołują uśmiechy na ich twarzach. Jesteśmy zatem dumni, że możemy wesprzeć tę wspaniałą inicjatywę tworząc Millers Oils HRSMP. Przed nami sześć niełatwych rund - sześć okazji do zobaczenia legendarnych rajdówek w akcji. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów motoryzacji do oglądania stawki Millers Oils HRSMP na oesach i spotkania się z nami w parku serwisowym - zachęca Marcin Majcher, właściciel firmy DIFF - polskiego dystrybutora marki Millers Oils.



W sezonie 2024 zaplanowano sześć rund historycznego czempionatu, wszystkie rozgrywane na asfaltowych odcinkach specjalnych. Będą to:



26-28 kwietnia: 52. Rajd Świdnicki (Świdnica);

17-19 maja: Rajd Nadwiślański (Puławy);

7-9 czerwca: Valvoline Rajd Małopolski (Maków Podhalański i Wadowice);

8-10 sierpnia: Rajd Rzeszowski (Rzeszów);

13-15 września: Rajd Wisły (Wisła);

11-13 października: Rajd Śląska (Chorzów i Katowice).

Pierwszy odcinek specjalny sezonu 2024 ruszy w sobotę, 27 kwietnia o godz. 17

