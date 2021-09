Tegoroczny Rajd Śląska to najmłodsza runda w kalendarzu Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W tym roku odbędzie się po raz piąty, w tym czwarty w randze rundy historycznego czempionatu. Dla porównania w Wiśle rajdowcy spotkają się po raz 66., a w Świdnicy po raz 49. Rajd Śląska po raz pierwszy był częścią kalendarza Motul HRSMP w 2018 r., nie był to jednak pierwszy raz, kiedy w tych okolicach rywalizowali kierowcy i piloci w rajdówkach sprzed lat. W 2016 r. organizatorzy tych zawodów przeprowadzili Rajd Mikołowsko-Żorski, stanowiący m.in. rundę Historycznego Rajdowego Pucharu Polski – cyklu, który w kolejnym sezonie zyskał status mistrzostw kraju.

Preludium w Kotle Czarownic

W tym roku Rajd Śląska będzie przebiegał w sprawdzonym przez lata formacie. Najważniejszą różnicą względem poprzedniej edycji jest powrót kibiców i miejskich superoesów.

Oprócz wieczornego ścigania na błoniach Stadionu Śląskiego w Chorzowie (1,5 km), gdzie zlokalizowano też serwis, zawodnicy zmierzą się także na zupełnie nowej próbie na ulicach Katowic (1,5 km).

Drugą z nowości jest próba ARCHE (9,55 km) wytyczona na terenie Bestwiny, w powiecie bielskim. Na harmonogram składają się także oesy, które część zawodników może znać z poprzednich lat: Wyry (6,05 km), Chybie (24,02 km) oraz Jastrzębie-Zdrój (12,41 km). Najdłuższe w rajdzie starcie w Chybiu to zapętlony odcinek, a drugi przejazd oesu w Jastrzębiu-Zdroju to Power Stage, więc zawodnicy powalczą tam o dodatkowe punkty do klasyfikacji sezonu.

Ucieczki i gonitwy

Prowadzenia w Historycznej Klasyfikacji Generalnej Motul HRSMP bronić będą Piotr Zaleski i Piotr Szadkowski w Porsche 911 SC. Duet znany ze swojej regularności i zawsze perfekcyjnego przygotowania punktował w obu pierwszych rundach sezonu i zgromadził łącznie 60 punktów. To odpowiednio o 4 i 15 więcej niż kolejne załogi w tabeli: Marek Suder/Marcin Kowalik (Ford Sierra 4x4 Cosworth) i Robert Luty i Marcin Celiński (Subaru Legacy).

- Start w roli liderów klasyfikacji generalnej Motul HRSMP to duża satysfakcja i jeszcze większa motywacja. Nasz plan, czyli nie jechać szybciej niż potrafimy i warunki pozwalają, przynosi efekty. Jesteśmy jednak realistami i zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo ciężko będzie utrzymać pierwsze miejsce w punktacji sezonu. W równej walce jest nam trudno konkurować z zawodnikami w znacznie mocniejszych i młodszych o dekadę samochodach z napędem na cztery koła – mówi Piotr Szadkowski.

Na drugim biegunie są m.in. Piotr Kiepura i Mateusz Galle (FSO Polonez 2000 C), których z otwierającego sezon Rajdu Nadwiślańskiego wyeliminowała awaria, a z Rzeszowskiego sprawy zawodowe. Tym samym dla załogi z Kłobucka Rajd Śląska to nie tylko „domowa” runda Motul HRSMP, ale przede wszystkim – szansa na pierwsze punkty i gonienie rywali.

- Przerwa nie ma znaczenia. Do każdego rajdu podchodzimy z tym samym zapałem i radością, a także optymalnie przygotowani. Jak zawsze kluczowe będzie połączenie niezawodności sprzętu i logiki w działaniu na każdym etapie rajdu – od zapoznania po samą metę. Po prostu damy z siebie wszystko i wierzymy, że każdy element zagra – tłumaczy Mateusz Galle.

Grzelewski i Niedbała z marszu

Podczas Rajdu Śląska na najciekawsze i najbardziej zacięte pojedynki możemy liczyć w klasie FIA 4/J2 (rajdówki z lat 1986-90). Do obsady tej kategorii wraca bowiem duet Marcin Grzelewski/Krzysztof Niedbała. - Pierwsze dwie rundy przesunięto na terminy, w których już mieliśmy inne zobowiązania, więc nie mogliśmy wystartować, ale cieszę się, że w nadchodzący weekend staniemy na starcie Rajdu Śląska, bo bardzo go lubimy – mówi Marcin Grzelewski.

Załoga dysponująca Fordem Sierra 4x4 Cosworth ma już na swoim koncie triumfy w rundach Motul HRSMP, m. in. w wyjątkowo długim i deszczowym Rajdzie Dolnośląskim 2019. - Mamy świadomość, że dołączenie do rywalizacji niemal w połowie sezonu mocno komplikuje naszą sytuację w punktacji. Dodatkowo ruszamy na Rajd Śląska, praktycznie z marszu, na seryjnej skrzyni, więc chcemy przede wszystkim dobrze bawić siebie i kibiców, a przy okazji – zobaczyć jak bardzo rywale nam odjechali – tłumaczy z pokorą Grzelewski.

Bić mistrza

W grze o miano najszybszej załogi 3. rundy Motul HRSMP 2021 są także trzy inne duety. Rajd Śląska będzie pierwszą w tym roku okazją do bezpośredniego pojedynku Marka Sudera i Marcina Kowalika (Ford Sierra 4x4 Cosworth) z Robertem Lutym i Marcinem Celińskim (Subaru Legacy). W inauguracyjnej rundzie sezonu jazdę Lutego szybko przerwała awaria, a w kolejnych zawodach przygody miał Suder, zatem nie było między nimi kontaktowej walki o zwycięstwo. Śląsk to jednak „teren” Lutego, który trzy razy z rzędu był tu najszybszy (2018, 2019 i 2020).

- Nigdy przed startem nie myślę o tym, ile razy wygrałem wcześniej i jakie są statystyki. Podchodzę z pokorą, start to czysta kartka i ewolucja naszego opisu oraz jazdy. To bardzo ważne przy małej ilości testów i niezbędne do utrzymania odpowiedniego tempa oraz rytmu – tłumaczy Robert Luty, obrońca tytułu w Motul HRSMP.

- Podejdziemy tak, jak do Rajdu Nadwiślańskiego, rozegranego w jeden dzień, czyli podobnie jak Rajd Śląska. Oczywiście będziemy chcieli zachować chłodną głowę. Na Śląsku asfalty rzeczywiście są specyficzne, często zmienia się przyczepność, ale to już znamy. Wyzwaniem jest nowy odcinek w Bestwinie. Dopiero pierwszy przejazd tej próby pozwala zweryfikować jego poziom trudności i ewentualne pułapki – komentuje Marek Suder.

Apetyt na zwycięstwo mają także Grzegorz Olchawski i Łukasz Wroński, którzy pojadą równie mocnym, co trudnym w prowadzeniu Audi Quattro Sport E2. Olchawski ma już na swoim koncie podium w Rajdzie Śląska, a także wygrane oesy w klasyfikacji Motul HRSMP.

Jak wyważyć ryzyko?

W kategorii FIA 2 (rajdówki z lat 1970-75) prowadzenia bronić będą Paweł Hoffman i Marcin Barłoga (Saab 96 V4 Rally). W FIA 3 (1976-81) dużą, bo 16-punktową przewagę wypracowali Zaleski z Szadkowskim. Jeszcze bardziej komfortową sytuację mają Michał Łusiak i Sylwia Zaborowska (Ford Mercury), którzy ukończyli dwie pierwsze rundy, co w połączeniu z pechem rywali pozwoliło im odskoczyć w tabeli klasy FIA 4/J1 (1982-85) na 45 punktów. W FIA 4/J2 (1986-90) na czele są Suder i Kowalik, ale ich przewaga nad drugą załogą to raptem 5 „oczek”. W kategorii Historic Open 4WD zdecydowanymi liderami są Olchawski z Wrońskim.

Na Śląsku, ale także w Wiśle i w Świdnicy, jeszcze większego znaczenia nabiera stara rajdowa zasada, mówiąca o tym, że „zwycięzcy są na mecie”. Łącznie, w trzech najbliższych rundach sezonu Motul HRSMP do zdobycia będzie aż 111 punktów.

- Musimy patrzeć na sezon taktycznie. Czeka nas bardzo intensywny czas. Najpierw ściganie na Śląsku, zaraz potem Rajdy Wisły i Świdnicki-Krause. Przy tak krótkich odstępach między rundami trzeba też zadbać o sprzęt, bo każda poważniejsza przygoda może oznaczać przymusową przerwę i być może straty nie do odrobienia – wyjaśnia Piotr Szadkowski, pilot Piotra Zaleskiego.

- Awarie to często sytuacja losowa, nie mamy na nie większego wpływu, ale na to czy auto wróci całe już tak. A w tym intensywnym okresie w Motul HRSMP ważne jest to, by nie rozbić samochodu i mieć czym walczyć o punkty w Wiśle i Świdnicy – tłumaczy Marek Suder.

Historyczna Klasyfikacja Generalna Motul HRSMP 2021 przed Rajdem Śląska:

1. Zaleski/Szadkowski 60 pkt

2. Suder/Kowalik 56 pkt

3. Luty/Celiński 45 pkt

4. Łusiak/Zaborowska 41

5. Andrzej Zienkiewicz 40 pkt

6. Kacprzyk/Tworski 28 pkt

7. Miernik/Baryła 27 pkt

8. Hoffman/Barłoga 22 pkt

9. Wodziński/Kaczmarek 11 pkt

10. Stawowczyk/Stawowczyk 7 pkt

