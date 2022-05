Załoga biało-niebieskiej Sierry zakończyła to odliczanie triumfując na trasie z Zagórza Śląskiego do Świdnicy. Ich poprzedni wygrany oes to także był Power Stage na Dolnym Śląsku, a dokładnie OS Międzylesie z Rajdu Dolnośląskiego 2019.

- Tego dnia wszystko przejechaliśmy w deszczu - opowiadał Grzelewski na mecie 50. Rajdu Świdnickiego-Krause, który zainaugurował sezon 2022 w Motul HRSMP. - Nie przepadamy za taką pogodą, choć nasze pierwsze zwycięstwo w Motul HRSMP odnieśliśmy w deszczowym Rajdzie Dolnośląskim w 2019 roku.

- Na oesach wokół Świdnicy jechało nam się naprawdę nieźle, może dlatego, że w końcu idealnie trafiliśmy z oponami – tłumaczył Marcin Grzelewski, który w jubileuszowej edycji zawodów zgarnął pięć dodatkowych punktów za triumf na Power Stage.

Od początku Motul HRSMP aż do końca sezonu 2020 Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała należeli do regularnych uczestników rund historycznego czempionatu. W ubiegłym roku ich Ford Sierra RS Cosworth 4×4 stanął na starcie tylko dwóch z sześciu rajdów w kalendarzu cyklu. A jak będzie w tym roku?

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Planujemy wystartować w jednej czy dwóch rundach, a jak się uda, to może w całym sezonie. W Świdnicy chcieliśmy się rozruszać i odrdzewieć i to się udało - cieszył się Grzelewski.

