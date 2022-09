Powrót charakterystycznej Łady do HRSMP Ich ostatnim startem był Rajd Śląska w 2020 roku, którego niestety nie ukończyli. Wcześniej – w 2019 roku – zaliczyli pełny sezon Motul HRSMP. Planowali wrócić podczas tegorocznego Marma 31. Rajdu Rzeszowskiego. To się nie udało, ale finalnie wystąpią w Rajdzie Wisły. Żółto-niebieska Łada 2105 VTFS Tymoteusza i Domosława Rogowskich wraca do historycznego czempionatu.

Autor: Marcin Wyrzykowski Radziecka konstrukcja uznawana jest za jeden z najbardziej przyjaznych samochodów w rajdach historycznych. Frajdę z jazdy zapewnia tylny napęd, a niedrogie i dostępne części utrzymują koszty na rozsądnym poziomie. Ładami w Motul HRSMP ścigają się rodzinne załogi - Witoldowie Moliccy i właśnie bracia Rogowscy. Nadchodzący Rajd Wisły, piąta runda Motul HRSMP 2022, będzie powrotem Tymoteusza i Domosława do historycznego czempionatu. - Stęskniliśmy się za rajdami i za atmosferą w Motul HRSMP. Planowaliśmy w tym roku pojawić się w Marma 31. Rajdzie Rzeszowskim, ale na termin rajdu nałożyły nam się zobowiązania zawodowe - mówił Tymoteusz Rogowski. - W Wiśle startujemy, by nie zapomnieć jak się jeździ. Planujemy powrót do regularnych startów już od dłuższego czasu, ale to się przeciąga, nomen omen, z powodu braku czasu. Nie chcę zatem obiecywać i deklarować kiedy wrócimy, ale mogę potwierdzić, że nad tym pracujemy - dodał Rogowski. h-rsmp.pl Czytaj również: Kolejne starcie historyków

