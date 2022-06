Rajd Polski - 22 załogi w historykach

Sezon 2022 jest drugim w historii Motul HRSMP, w którym kierowców i pilotów czeka starcie na szutrze i to w jakim miejscu! Na szybkich i widowiskowych oesach wytyczonych na malowniczych terenach Warmii i Mazur. Poprzednią okazję do rywalizacji na luźnej nawierzchni stawka historycznego czempionatu miała w 2019 roku, również podczas Rajdu Polski. W tym roku ten drugi najstarszy rajd świata, to zawody zaliczane do kalendarzy trzech cykli. Do Mikołajek, gdzie polski klasyk będzie miał swoją bazę już po raz siedemnasty, zjadą również uczestnicy rajdowych mistrzostw Europy, a także Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Łącznie organizatorzy zaanonsowali start ponad 100 załóg, co czyni z ORLEN 78. Rajdu Polski, punkt obowiązkowy dla entuzjastów wysokooktanowych emocji.

Kluczowy start Lutego i Celińskiego

Co prawda Robert Luty i Marcin Celiński (Subaru Legacy) nie zostali ustawieni na pierwszym miejscu listy zgłoszeń, ale to oni są głównymi faworytami szutrowej rywalizacji. Luty to kierowca, który sporą część swojego doświadczenie zbierał właśnie na luźnej nawierzchni, a swoje tempo i skuteczność na szutrze udowodnił w 2019 roku, kiedy to razem z Celińskim byli najszybsi w stawce Motul HRSMP podczas Rajdu Polski.

Choć ORLEN 78. Rajd Polski to dopiero druga runda sezonu 2022, to dla trzykrotnego zwycięzcy historycznej klasyfikacji generalnej jest kluczowy. Luty i Celiński przystąpią do niego bez punktów, ponieważ na odcinku testowym 50. Rajdu Świdnickiego-Krause, zawiódł ich silnik.

Prowadzenia będą bronić Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra RS Cosworth 4x4), więc to właśnie ich pojedynki z Lutym i Celińskim będą jak zwykle rozgrzewać kibiców. Suder i Celiński w ramach przygotowań do szutrowego starcia wzięli udział w 41. Rajdzie Podlaskim, drugiej rundzie RSMP, ale ten trening przerwała awaria silnika.

Oprócz wymienionych duetów, samochodami z napędem 4x4 będą dysponować jeszcze cztery załogi. Pierwszy start swoim mocnym Audi Quattro na szutrze zaliczy Grzegorz Olchawski, którego pilotować będzie Łukasz Wroński, mistrz Polski z 2003 roku. Drugą Sierrę RS Cosworth 4x4 przywiozą Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała, a drugie Subaru Legacy – Paweł i Bartosz Koprowscy. Stawkę „czterołapów” uzupełnia Audi 80 Coupe Quattro załogi Mariusz Polak/Mariusz Ziółkowski.

Mazurskie oesy jak magnes

ORLEN 78. Rajd Polski, choć jest zdecydowanie bardziej wymagający dla sprzętu, niż asfaltowe rundy mistrzostw, to i tak przyciągnął liczną stawkę 22 załóg w rajdówkach sprzed lat. W tym gronie są cztery duety zagraniczne. GAZem Wołgą 24 pojadą Alar Hermanson i Andre Vare. Estończycy mają już za sobą starty w Motul HRSMP. W poprzednim sezonie brali udział w Rajdach Koszyc i Wisły. Finowie - Timo Markkanen i Tommi Suihkonen przywiozą do Mikołajek Volvo 142S. Ich rodacy – Jari Hämäläinen oraz Tero Mäki skorzystają z Mercedesa 190E 2,3-16. Z kolei litewski duet Dovilas Čiutelė/Donatas Zvicevičius zaprezentuje się w Ładzie 2105 VFTS.

ORLEN 78. Rajd Polski przyciągnął nie tylko gości z innych krajów, ale też wiele krajowych załóg, w tym również nowe nazwiska i nowe samochody. Marcin Moczarski i Krzysztof Pawlak pojadą Mercedesem 190 2,3 Cosworth przygotowanym przez Gazmot Motorsport – zespół Marka Sudera. Piotr Zaleski z Piotrem Szadkowskim wracają do rywalizacji w Motul HRSMP i podobnie jak w 2019 roku, szutrowe oesy wokół Mikołajek będą pokonywać w FSO Polonezie 2000 C. Na trasie kibice zobaczą także Volvo Amazon załogi Artur Skrabalak/Piotr Mitręga.

Nie zawiedli również regularni uczestnicy Motul HRSMP. W Mikołajkach stawią się m.in. Piotr Kiepura i Mateusz Galle (Opel Kadett GT/E), Michał Łusiak i Sylwia Zaborowska (Ford Mercury) czy też Wojciech i Konrad Stawowczyk w… Trabancie 601.

Ponad sto kilometrów po szutrze

W ORLEN 78. Rajdzie Polski, w odróżnieniu od załóg we współczesnych rajdówkach, zawodnicy w samochodach historycznych będą pokonywali poszczególne odcinki tylko raz. Wyjątkiem jest próba Mikołajki Max, rozgrywana w niedzielę, 12-czerwca. Oes liczący 9,34 km długości będzie pokonywany dwukrotnie. Łącznie zaplanowano osiem oesów. Suma ich dystansu to 103,39 km. W harmonogramie dla uczestników Motul HRSMP są również dwa przejazdy widowiskowej próby Mikołajki Arena. Ten oes jest rozgrywany na torze, dzięki czemu kibice mogą oglądać bezpośrednie starcia dwóch, jadących równolegle załóg.

Drugą rundę Motul HRSMP 2022 zakończy ceremonia mety - w niedzielę, od 16:30 na Rynku w Mikołajkach.

informacja prasowa