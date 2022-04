Zaplanowany na nadchodzący weekend (23-24 kwietnia) Rajd Świdnicki-Krause otworzy szósty sezon historycznego czempionatu.

Rekordowe pięć razy triumfowali tu nieodżałowani mistrzowie – Marian Bublewicz i Janusz Kulig. Rajd Świdnicki-Krause, organizowany wcześniej jako Elmot, odbędzie się już po raz pięćdziesiąty. Odcinki specjalne w Górach Sowich to już bez wątpienia kultowe trasy w polskich rajdach. Zdecydowana większość zawodników zna je niemalże na pamięć. Oesy wokół Świdnicy to miejsca tętniące historią, pamiętające pojedynki toczone przez znakomitych kierowców i pilotów.

Zawody zaplanowane na 23-24 kwietnia po raz trzeci otworzą sezon Motul HRSMP. W ubiegłym roku najszybsi byli w nich Robert Luty i Marcin Celiński w Subaru Legacy 4WD. Na drugim miejscu uplasowali się późniejsi triumfatorzy Historycznej Klasyfikacji Generalnej, czyli Marek Suder i Marcin Kowalik w Fordzie Sierra 4x4. Sezon 2022 będzie zatem stał pod znakiem pojedynków tych dwóch załóg.

- Nie czuję nadmiernej presji, choć oczywiście zadanie, przed którym stajemy to coś jeszcze trudniejszego niż pierwsze zwycięstwo w Historycznej Klasyfikacji Generalnej. Chcemy je powtórzyć, bo czy można mieć wyższy cel niż obrona tytułu – retorycznie pyta Marek Suder, obrońca tytułu w Historycznej Klasyfikacji Generalnej.

- Chcemy pojechać cały sezon, łącznie z szutrowym ORLEN 78. Rajdem Polski. Nie wiadomo, jak ułożą się poszczególne rajdy, ile ostatecznie się odbędzie, więc liczy się każdy punkt - mówi Luty, dla którego oczywistym celem jest odzyskanie mistrzowskiej korony.

O tym kto ją założy zdecydują wyniki siedmiu rund, w tym jednej szutrowej. W trakcie sezonu 2022 zawodnicy mają zmierzyć się na asfaltowych oesach rajdów: Świdnickiego-Krause, Rzeszowskiego, Śląska, Wisły, Koszyc i Nadwiślańskiego, a także na spektakularnych szutrowych oesach ORLEN 78. Rajdu Polski.

Nowości na otwarcie

Trzon harmonogramu inauguracyjnej rundy Motul HRSMP 2022 tworzy dziesięć odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 120 km. Organizatorzy przygotowali zarówno sprinterskie próby, jak ta rozgrywana na ulicach Świdnicy (2,75 km), jak i dłuższe oesy wytyczone na krętych i jednocześnie szybkich drogach w Górach Sowich. Najdłuższa w rajdzie próba liczy ponad 20 km, co może stanowić wyzwanie dla hamulców w historycznych rajdówkach. Sobotni etap rajdu to cztery oesy i blisko 32 km ścigania. Z kolei w niedzielę zawodnicy zmierzą się na trzech próbach sportowych, na każdej z nich dwukrotnie. Łączny dystans niedzielnych oesów to 87,7 km. Wyniki rajdu poznamy około 15:40. Organizator zawodów – Automobilklub Sudecki – postarał się o znaczące zmiany w trasie odcinków specjalnych. Kolejnym urozmaiceniem rywalizacji będą nowe rajdówki anonsowane w Motul HRSMP. I tak Opla Kadetta GT/E, a więc samochód, którym ścigał się w Polsce m.in. Jerzy Landsberg i Marian Bublewicz przywiezie załoga Piotr Kiepura i Mateusz Galle. Z kolei Andrzej Wodziński i Marek Kaczmarek przesiadają się do Datsuna 240Z, czyli rajdówki, która ma na swoim koncie triumfy m.in. w legendarnym Rajdzie Safari.

Urozmaicona stawka

W Motul HRSMP załogi rywalizują o triumf w Historycznej Klasyfikacji Generalnej, ale także w poszczególnych klasach, do których rajdówki zaliczane są według wieku. Niektóre konstrukcje dzieli kilkadziesiąt lat i technologiczna przepaść, jak np. Subaru Legacy i Syrenę 104 czy Trabanta 601. W Motul HRSMP kategorie wiekowe pojazdów są zgodne z wymogami FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa):

FIA 1 – roczniki 1931-69

FIA 2 – roczniki 1970-75

FIA 3 – roczniki 1976-81

FIA 4/J1 – roczniki 1982-85

FIA 4/J2 – roczniki 1986-90

Oprócz tego dla zawodników w rajdówkach niespełniających w 100 proc. wymogów homologacyjnych utworzono dodatkowe kategorie: Historic Open 2WD i Historic Open 4WD. Do 50. Rajdu Świdnickiego-Krause zgłosiło się 18 załóg. W stawce, oprócz wspomnianych wcześniej modeli są takie legendy jak Audi Quattro duetu Olchawski/Wroński czy też kolejne dwa Fordy Sierra Cosworth 4x4, którymi pojadą Grzelewski z Niedbałą oraz Moczarski i Pawlak. W Motul HRSMP piękne jest jednak to, że oprócz kipiących mocą rajdówek, kibice mogą podziwiać jak drugą młodość przeżywają takie konstrukcje jak Trabant 601 rodzinnej załogi Stawowczyk/Stawowczyk czy też Łada 2107 duetu Molicki/Molicki.

Harmonogram 50. Rajdu Świdnickiego-Krause - 1. rundy Motul HRSMP 2022

Sobota, 23 kwietnia (4 odcinki specjalne, łącznie 31,45 km):

9:00-12:00 – odcinek testowy

14:30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)

17:00 – OS 1: Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (2,75 km)

17:20 – OS 2: Świdnica – Zagórze Śląskie – Puchar Dziećmorowic (17,1 km)

18:00 – OS 3: Walim – Rościszów (8,85 km)

19:27 – serwis A: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

20:00 – OS 4: Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (2,75 km)

20:15 – serwis B: Stadion OSiR, Świdnica (45 min.)

Niedziela, 24 kwietnia (6 odcinków specjalnych, łącznie 87,7 km):

9:00 – serwis C: Stadion OSiR, Świdnica (15 min.)

10:18 – OS 5: Ludwikowice – Kamionki (14,1 km)

11:02 – OS 6: Rościszów – Walim (8,45 km)

11:33 – OS 7: Zagórze – Świdnica (21,3 km)

12:22 – serwis D: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

13:55 – OS 8: Ludwikowice – Kamionki (14,1 km)

14:39 – OS 9: Rościszów – Walim (8,45 km)

15:10 – OS 10: Power Stage Zagórze – Świdnica (21,3 km)

18:00 – ceremonia zakończenia zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)

