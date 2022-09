Historyczna rywalizacja na Śląsku rozpoczęła się w piątek, 9 września wieczorem, od widowiskowego prologu na ulicach Katowic. Licząca 1,75 kilometra trasa, zlokalizowana wokół Spodka oraz w Strefie Kultury, przyciągnęła wielu kibiców, którzy mogli zobaczyć historyczne rajdówki w centrum miasta.

W ramach cyklu Motul HRSMP najszybszy okazał się duet Olchawski/Zapart (Audi Quattro), który potrzebował 1:57,6 s na przejechanie prologu. Tuż za nimi uplasowali się Luty/Celiński (Subaru Legacy, +9,4 s) oraz Suder/Kowalik (Ford Sierra Cosworth 4×4, + 16,3 s), którzy dostali 10 sekund kary za przesunięcie beczki. Wyniki prologu nie były zaliczane do klasyfikacji zawodów, ale najlepsze załogi tej prestiżowej rywalizacji zostały nagrodzone specjalnymi pucharami.

Pogodowa ruletka w sobotę

Drugi dzień Rajdu Śląska był bardzo wymagający dla załóg z Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Na zawodników czekało ponad 65 kilometrów tras zlokalizowanych w województwie śląskim. Przed rozpoczęciem zmagań pogoda stała pod znakiem zapytania. Wiele mówiło się na temat ewentualnego deszczu, który mógłby odmienić losy rywalizacji.

Podczas pierwszej pętli odcinki były jednak w większości suche. Z trzech pierwszych oesów, dwa padły łupem Sudera i Kowalika. Tylko na OS 1 musieli uznać wyższość Roberta Lutego i Marcina Celińskiego (Subaru Legacy). Ten duet wkrótce odpadł z rywalizacji. Na OS 3 w ich samochodzie zastrajkował przedni dyferencjał, co zmusiło wiceliderów punktacji do wycofania się z rajdu. Problemy napotkał również załoga Stawowczyków (Trabant 601). Podczas startu do jednego z odcinków paliwo zalało skrzynię korbową, co poskutkowało unieruchomieniem pojazdu. Załoga usunęła usterkę i wróciła do rywalizacji drugiego dnia.

Po przerwie na serwis na Stadionie Śląskim w Chorzowie, Suder i Kowalik kontynuowali świetną passę, wygrywając trzy oesy z rzędu. Ostatnim odcinkiem sobotniego etapu Rajdu Śląska było 1,5-kilometrowe Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich. Na krótkiej, ale widowiskowej trasie na błoniach Stadionu Śląskiego najlepszy czas zanotowali Grzegorz Olchawski i Łukasz Zapart, jadący Audi Quattro. Drugi rezultat – gorszy o zaledwie 0,3 s. należał do liderów rajdu: Marka Sudera i Marcina Kowalika. Załoga biało-czerwonego Forda Sierry Cosworth 4×4 zakończyła dzień z przewagą 56,6 s nad Olchawskim i Zapartem. Trzeci czas w Kryterium wykręcili Piotr Kiepura/Mateusz Galle (Opel Kadett). W klasyfikacji rajdu na trzeciej pozycji sobotni etap zakończyli Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała (Ford Sierra Cosworth 4×4).

Deszczowy finał

Rywalizacja rozpoczęła się od OS8 Bruk Premium, który zawodnicy mieli przejechać dwukrotnie. Na pierwszej próbie najszybszy okazał się duet Suder/Kowalik (Ford Sierra Cosworth 4x4), który potrzebował 1:53,4 s na przejechanie 2,37-kilometrowego odcinka. Tuż za nimi uplasowali się Grzelewski/Niedbała (Ford Sierra Cosworth 4x4, +1,3 s) oraz Olchawski/Zapart (Audi Quattro, +4,2 s). Na drugim przejeździe OS12 Bruk Premium zwyciężyli ponownie Suder i Kowalik, jednak tym razem poprawili swój czas o blisko 9 sekund.

Zmagania w Pilicy były wymagające dla klasycznych rajdówek. Specyfika odcinka dała się we znaki samochodom. Na tej próbie kibice również mogli oglądać samochody dwukrotnie. Najszybsi Suder/Kowalik na pokonanie trasy potrzebowali 5:38,4 s przy pierwszym przejeździe, a przy drugim 5:32,2 s. Tuż za nimi na obu próbach znaleźli się Grzelewski/Niedbała (Ford Sierra Cosworth 4x4) oraz Olchawski/Zapart (Audi Quattro).

OS10 Łany Wielkie jako jedyny w niedzielnej pętli zawodnicy przejechali jeden raz. Tutaj bez zmian na prowadzeniu znaleźli się Suder/Kowalik z czasem 9:40,7 s. Na drugim miejscu dojechali Grzelewski/Niedbała (Ford Sierra Cosworth 4x4, +1,9 s), a trzecią lokatę zajęli Kiepura/Galle (Opel Kadet, +1:07,2 s)

- Od samego początku były spóźnienia, potem problemy techniczne, ale ostatecznie udało się zająć 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Samochód jest mocno uszkodzony, ledwo dotarliśmy do mety, ale jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Bardzo trudny rajd! - komentował rywalizację po rajdzie Grzegorz Olchawski.

- To było długie 700 km, ale jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy na mecie, a oprócz tego dobry wynik. To dla nas wymarzona sytuacja, gdyby przed rajdem ktoś nam to wszystko proponował, to bralibyśmy bez jeżdżenia. To był ciężki rajd! - mówił Piotr Kiepura po zakończeniu Rajdu Śląska 2022.

Historyki zmierzają do Wisły

Kolejną okazją do walki o punkty w Motul HRSMP będzie Rajd Wisły. To jeden najstarszych rajdów w naszym kraju. Rozgrywany na wąskich asfaltowych oesach w Beskidach doskonale wykorzystuje ukształtowanie terenu w tym regionie. Na trasie zawsze jest kręto, oesy pełne są niewidocznych szczytów czy zaskakujących zakrętów, zdarzają się również spektakularne hopy. W 2021 roku impreza organizowana przez Automobilklub Śląski wróciła do kalendarza HRSMP po dwóch latach przerwy. Poprzednio uczestnicy historycznego czempionatu ścigali się w Beskidach w sezonach 2017 i 2018.

Rajd Śląska 2022 – wyniki Motul HRSMP:

Suder/Kowalik (Ford Sierra Cosworth) 4×4 1:12:06,3

Grzelewski/Niedbała (Ford Sierra Cosworth 4×4) +5:51,2

Olchawski/Zapart (Audi Quattro) +56,6

Kiepura/Galle (Opel Kadet) +8:31,2

Polak/Ziółkowski (Audi 80 B2 Coupe Quattro) +11:00,9

Moczarski/Pawlak (Mercedes 190 2.3 Cosworth) +14:45,5

Łusiak/Zaborowska Ford Mercury +30:52,5

Skrabalak/Mitręga Volvo Amazon +31:41,9

Stawowczyk/Stawowczyk Trabant 601 +1:17:25,6

Rajd Śląska 2022 – w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

FIA 1 (auta z lat 1931-69): Skrabalak/Mitręga (Volvo Amazon)

FIA 3 (auta z lat 1976-81): Kiepura/Galle (Opel Kadett)

FIA 4/J1 (auta z lat 1982-85): Łusiak/Zaborowska (Ford Mercury)

FIA 4/J2 (auta z lat 1986-90): Suder/Kowalik (Ford Sierra Cosworth)

Historic Open 2WD: Moczarski/Pawlak (Mercedes 190 2.3 Cosworth)

Historic Open 4WD: Olchawski/Zapart (Audi Quattro)

