Taylor poprowadził Acurę DPi nr 10 do zwycięstwa pokonując o 2,098s Acurę nr 60 ekipy Meyer Shank Racing, w której zmieniali się Tom Blomqvist i Oliver Jarvis.

Albuquerque przejął prowadzenie od startującego z pole position Sebastiena Bourdaisa, ale kierowca Cadillaca DPi-V.R nr 01 Chip Ganassi Racing odzyskał pierwsze miejsce na dziewiątym okrążeniu i odskoczył Portugalczykowi prawie na sześć sekund.

Szanse CGR na dobry wynik pokrzyżował jednak moment, kiedy Renger van der Zande i Taylor lekko zetknęli się podczas walki o prowadzenie, co spowodowało obrót Holendra. Dyrekcja zawodów nie podjęła dalszych działań, uznając to za incydent wyścigowy. Van der Zande spadł na szóstą pozycję, a jego strata do lidera wynosiła wówczas dwadzieścia sekund. Ostatecznie wraz Bourdaisem zostali sklasyfikowani na piątej pozycji.

Wayne Taylor Racing natomiast odniósł czwarte zwycięstwo w Mid-Ohio w ciągu ostatnich pięciu lat, a Albuquerque po dramatycznym finiszu w zeszłym roku, triumfował na tym obiekcie po raz drugi z rzędu.

Cadillac DPi-V.R nr 31 Action Express Racing z Pipo Deranim i Tristanem Nunezem był trzeci. Nunez był jednym z kilku kierowców, którzy zjechali do boksu na początku trwającego 2 godziny i 40 minut wyścigu, próbując podciąć strategię rywali, co jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Earl Bamber i Alex Lynn doprowadzili Cadillaca nr 2 w barwach CGR, na czwartym miejscu, a Tristan Nunez i Richard Westbrook w Cadillacu nr 5 JDC-Miller Motorsports finiszowali na szóstej lokacie, ostatniej w DPi.

W klasie LMP2 zwyciężył samochód nr 81 zespołu DragonSpeed. W Orece 07 Gibson zmieniali się Juan Pablo Montoya i Henrik Hedman. Wygrali pomimo kary nałożonej na Kolumbijczyka za doprowadzenie do obrotu auta nr 11 Stevena Thomasa i Jonathana Bomarito, którzy stanęli na drugim stopniu podium.

Oba prototypy zderzyły się po raz pierwszy w zakręcie Keyhole na 25 minut przed końcem wyścigu, co skutkowało dla Montoi karą przejazdu przez aleję serwisową. Gdy wrócił na tor niecałe pięć sekund za byłym kierowcą fabrycznym Mazdy, szybko odrobił straty, miał kolejny kontakt z Bomarito, ale w ostatnich dziesięciu minutach odzyskał prowadzenie. Przekroczył linię mety z przewagą 13,652s nad Amerykaninem. Anders Fjorbach i Dennis Anderson z zespołu High Class Racing skompletowali czołową trójkę w LMP2.

Colin Braun i Jon Bennett reprezentujący CORE Autosport zwyciężyli w kategorii LMP3 w swoim Nissanie Ligierze JS P320. Inception McLaren w samej końcówce wskoczył na pierwsze miejsce w GTD, ale ostatecznie zostali zdyskwalifikowani za odstępstwa techniczne w swoim samochodzie. Tym samym dublet zanotowało BMW - Robby Foley i Bill Auberlen byli przed Bryanem Sellersem i Madisonem Showem.

Galeria zdjęć z wyścigu:

#81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 1 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 2 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 3 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 4 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 5 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 6 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 7 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 8 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 9 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 10 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 11 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 12 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Ross Gunn, Alex Riberas 13 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Ross Gunn, Alex Riberas 14 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Ross Gunn, Alex Riberas 15 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Ross Gunn, Alex Riberas 16 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Steven Thomas, Jonathan Bomarito, #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya, #20 High Class Racing Oreca LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach 17 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 18 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 19 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn 20 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Sebastien Bourdais 21 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Sebastien Bourdais 22 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais 23 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images Pace Car 24 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images Fans 25 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 26 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 27 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 28 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 29 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 30 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 31 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 32 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 33 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 34 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 35 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 36 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 37 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 38 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 39 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 40 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 41 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 42 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 43 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: John Farano, Louis Deletraz 44 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: John Farano, Louis Deletraz 45 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: John Farano, Louis Deletraz 46 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #74 Riley Motorsports, Ligier JS P320, LMP3: Gar Robinson, Felipe Fraga 47 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 48 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 49 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 50 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 51 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 52 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist, #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 53 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 54 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 55 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 56 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 57 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 58 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 59 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 60 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 61 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 62 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 63 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 64 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 65 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis 66 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis 67 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 68 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 69 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 70 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #52 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Josh Pierson, Patrick Kelly 71 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 72 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 73 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 74 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 75 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #5 JDC Miller MotorSports Cadillac DPi: Tristan Vautier, Richard Westbrook 76 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #5 JDC Miller MotorSports Cadillac DPi: Tristan Vautier, Richard Westbrook 77 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #39 CarBahn with Peregrine Racing Lamborghini Huracan GT3: Robert Megennis, Jeff Westphal 78 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #39 CarBahn with Peregrine Racing Lamborghini Huracan GT3: Robert Megennis, Jeff Westphal 79 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #36 Andretti Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jarett Andretti, Josh Burdon 80 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #32 Gilbert Korthoff Motorsports Mercedes-AMG GT3: Mike Skeen, Stevan McAleer 81 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #31 Action Express Racing Cadillac DPi: Pipo Derani, Tristan Nunez 82 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #31 Action Express Racing Cadillac DPi: Pipo Derani, Tristan Nunez 83 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #30 Jr III Racing, Ligier JS P320, LMP3: Ari Balogh, Garett Grist 84 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #30 Jr III Racing, Ligier JS P320, LMP3: Ari Balogh, Garett Grist 85 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #30 Jr III Racing, Ligier JS P320, LMP3: Ari Balogh, Garett Grist 86 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Roman De Angelis, Maxime Martin 87 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #20 High Class Racing Oreca LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach 88 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #20 High Class Racing Oreca LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach 89 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #18 Era Motorsport Oreca LMP2 07: Dwight Merriman, Ryan Dalziel 90 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #17 VasserSullivan, Lexus RC F GT3, GTD: Jack Hawksworth, Richard Heistand 91 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3R: Ryan Hardwick, Jan Heylen 92 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3R: Ryan Hardwick, Jan Heylen 93 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3R: Ryan Hardwick, Jan Heylen 94 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #13 AWA, Duqueine D08, LMP3: Orey Fidani, Kuno Wittmer 95 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #12 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Frankie Montecalvo, Aaron Telitz 96 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #12 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Frankie Montecalvo, Aaron Telitz 97 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Steven Thomas, Jonathan Bomarito 98 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Steven Thomas, Jonathan Bomarito 99 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Wayne Taylor, Filipe Albuquerque 100 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Wayne Taylor 101 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Wayne Taylor 102 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 103 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, #31 Action Express Racing Cadillac DPi: Pipo Derani, Tristan Nunez 104 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, #31 Action Express Racing Cadillac DPi: Pipo Derani, Tristan Nunez 105 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 106 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 107 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 108 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 109 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 110 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 111 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 112 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 113 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 114 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 115 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 116 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 117 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3: Bryan Sellers, Madison Snow 118 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn 119 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn 120 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images #01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais 121 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais 122 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen 123 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Juan Pablo Montoya 124 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 125 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 126 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 127 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 128 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 129 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 130 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 131 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 132 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya 133 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: John Farano, Louis Deletraz 134 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #74 Riley Motorsports, Ligier JS P320, LMP3: Gar Robinson, Felipe Fraga 135 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #74 Riley Motorsports, Ligier JS P320, LMP3: Gar Robinson, Felipe Fraga 136 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff, #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Bill Auberlen, #1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3: Bryan Sellers, Madison Snow 137 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 138 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 139 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 140 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 141 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #70 inception racing McLaren 720S GT3: Brendan Iribe, Frederik Schandorff 142 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist, #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 143 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 144 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 145 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 146 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 147 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 148 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 149 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 150 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 151 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #58 MLT Motorsports, Ligier JS P320, LMP3: Dakota Dickerson, Josh Sarchet 152 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 153 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 154 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 155 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 156 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 157 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 158 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 159 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 160 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun 161 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 162 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 163 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #51 Rick Ware Racing Acura NSX GT3: Ryan Eversley, Aidan Read 164 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #5 JDC Miller MotorSports Cadillac DPi: Tristan Vautier, Richard Westbrook 165 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #5 JDC Miller MotorSports Cadillac DPi: Tristan Vautier, Richard Westbrook 166 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #39 CarBahn with Peregrine Racing Lamborghini Huracan GT3: Robert Megennis, Jeff Westphal 167 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #38 Performance Tech Motorsports, Ligier JS P320, LMP3: Dan Goldburg, Rasmus Lindh 168 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #36 Andretti Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jarett Andretti, Josh Burdon 169 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #36 Andretti Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jarett Andretti, Josh Burdon 170 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #33 Sean Creech Motorsport, Ligier JS P320, LMP3: Joao Barbosa, Lance Willsey, #32 Gilbert Korthoff Motorsports Mercedes-AMG GT3: Mike Skeen, Stevan McAleer 171 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #33 Sean Creech Motorsport, Ligier JS P320, LMP3: Joao Barbosa, Lance Willsey 172 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #32 Gilbert Korthoff Motorsports Mercedes-AMG GT3: Mike Skeen, Stevan McAleer 173 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #30 Jr III Racing, Ligier JS P320, LMP3: Ari Balogh, Garett Grist 174 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #30 Jr III Racing, Ligier JS P320, LMP3: Ari Balogh, Garett Grist 175 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #30 Jr III Racing, Ligier JS P320, LMP3: Ari Balogh, Garett Grist 176 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Roman De Angelis, Maxime Martin 177 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #20 High Class Racing Oreca LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach 178 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #20 High Class Racing Oreca LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach 179 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #17 VasserSullivan, Lexus RC F GT3, GTD: Jack Hawksworth, Richard Heistand 180 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #17 VasserSullivan, Lexus RC F GT3, GTD: Jack Hawksworth, Richard Heistand 181 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #17 VasserSullivan, Lexus RC F GT3, GTD: Jack Hawksworth, Richard Heistand 182 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3R: Ryan Hardwick, Jan Heylen 183 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3R: Ryan Hardwick, Jan Heylen 184 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #12 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Frankie Montecalvo, Aaron Telitz 185 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #12 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Frankie Montecalvo, Aaron Telitz 186 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Steven Thomas, Jonathan Bomarito 187 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Steven Thomas, Jonathan Bomarito 188 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, #01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist 189 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 190 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 191 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 192 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 193 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 194 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 195 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 196 / 199 Autor zdjęcia: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 197 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 198 / 199 Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque 199 / 199 Autor zdjęcia: Richard Dole / Motorsport Images

Wyniki