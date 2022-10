Meyer Shank Racing Acura wygrywa ostatni wyścig IMSA WeatherTech SportsCar Championship w erze DPi i zdobywa mistrzostwo po zderzeniu Cadillaców Ganassi Racing i uderzeniu WTR Acury w samochód GT.

Na 70 minut przed końcem ekipa Ganassi Cadillac jechała na dwóch pierwszych miejscach, jednak już 20 minut później ten zespół spadł z nieba do piekła. Earl Bamber został przytrzymany przez Mercedesa, dając Rengerowi van der Zande szansę na objechanie go po zewnętrznej do zakrętu nr 1. Duet zaliczył kontakt, który wysłał ich w bandę z opon.

To oczywiście wywołało żółtą flagę na całej trasie, z której skorzystała Acura. Po szybkich postojach prowadził Tom Blomqvist z Meyer Shank Racing przed Felipe Albuquerque z WTR Acury.

Po wznowieniu ścigania, na niewiele ponad pół godziny przed końcem, Blomqvist utrzymał prowadzenie. Po 15 minutach Blomqvist znalazł się jednak pod silną presją ze strony Albuquerque, kiedy para walcząca o zwycięstwo natrafiła na samochody GT.

Właśnie ten tłok okazał się zgubny dla samochodu WTR. Albuquerque zderzył się z samochodem Winward Racing Mercedes.

Acura WTR zjechała powoli do boksów na kilkanaście minut przed zakończeniem wyścigu, zostawiając Meyer Shank Racing z pięciosekundową przewagą nad Pipo Deranim z Whelen Engineering Racing.

Kamui Kobayashi dojechał do mety jako trzeci dla ekipy Ally Cadillac, z jednym okrążeniem straty do zwycięzców.

W klasie GTD wygrała ekipa Gradient Racing #66 przed Inception Racing #70 i Turner Motorsport #96.

Z kolei w GTD Pro triumf odniósł zespół VasserSullivan #14, a podium uzupełniły załogi BMW M Team RLL #25 oraz Pfaff Motorsports #9.

W LMP2 wygrał zespół Tower Motorsport w składzie: Louis Deletraz, Rui Pinto De Andrade i John Farano.

W LMP3 triumf odniosła ekipa Andretti Autosport, której przewodzili: Jarett Andretti, Gabby Chaves i Josh Burdon.