Albuquerque o pół sekundy

Nowy zmiennik ubiegłorocznych zwycięzców wyścigu, Felipe Nasra i Pipo Deraniego, Portugalczyk okazał się szybszy o 0,527 sekundy od Tristana Nuneza z Mazda Motorsports. Czołową trójkę uzupełnił Ryan Briscoe z Wayne Taylor Racing (+0,630).

W 25 minucie Albuquerque wykręcił 1.09,870, zmieniając na P1 Dane'a Camerona. Następnie kierowca Action Express Racing poprawił na 1.09,324 i 1.09,230.

Simon Trummer z PR1/Mathiasen Motorsports dyktował tempo w LMP2. Czwarte miejsce zajęli Jakub Śmiechowski, Rob Hodes i Austin McCusker. Ekipa Inter Europol Competition poznaje Orecę - i Road Atlanta. Obydwaj Amerykanie debiutują w LMP2.

Antonio García ulokował Corvette na czele GTLM. Za 40-latkiem z Madrytu znalazła się dwójka BMW Team RLL - John Edwards (+0,323) i Connor De Phillippi (+0,380).

Robby Foley jadący BMW Turner Motorsport, popisał się najlepszym czasem w GT Daytona. Madison Snow z Paul Miller Racing stracił 0,153 sekundy do kierowcy z New Jersey. Shinya Michimi wprowadził do trójki Acurę Meyer Shank Racing.

Fot. Inter Europol Competition